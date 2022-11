Wilson Lima vistoria construção de ponte na zona leste e garante entrega em 2023

O governador Wilson Lima vistoriou nesta quinta-feira (16/11) o andamento das obras do programa +Pontes, que prevê a construção de 50 estruturas a serem entregues na capital amazonense para melhorar a mobilidade urbana das pessoas. O trabalho é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

“Essas estruturas estão concentradas principalmente nas áreas periféricas, quase todas cortadas por igarapés. Estamos com um trabalho bem avançado, onde antes tinha uma ponte de madeira que só permitia passar pessoas, agora a obra de concreto armado vai permitir passagem de pedestres e veículos. Isso encurta distâncias e traz qualidade de vida para quem mora na região”, destacou Wilson Lima.

A ponte de número 4, onde esteve o governador, que liga a rua Boto Cor de Rosa, no bairro Jorge Teixeira, à rua J, da comunidade Bairro Novo, na zona leste, foi iniciada neste mês de novembro e recebe serviços de perfuração das estacas e arrazoamento. Ao acompanhar os trabalhos, o governador Wilson Lima disse que a previsão de entrega das primeiras pontes é para o primeiro semestre de 2023, concluindo as 50 pontes até 2024.

As primeiras pontes iniciadas são as de número 45, situada na rua Sessenta e Cinco, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus; e a ponte 46, localizada na rua Cento e Setenta, também no bairro Cidade Nova. Ambas, nesta fase, irão receber as juntas de dilatações e tabuleiros. Segundo o cronograma, em breve serão iniciados serviços em outros 16 bairros de Manaus.

Iniciativa

Com investimento total de R$ 70,4 milhões e geração de mais de 1,8 mil empregos diretos e indiretos, o projeto +Pontes prevê a construção de 50 pontes em concreto armado, com 12 metros de comprimento e 10 metros de largura cada uma.

As estruturas contarão ainda com pista de rolagem de oito metros de largura para passagem de veículos, e mais um metro de passagem lateral, em cada lado, destinada ao acesso de pedestres.