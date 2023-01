Wilson Lima vai substituir retratos oficiais nas repartições públicas por fotos de cidadãos

Governador convidou 12 cidadãos para ocuparem as primeiras fileiras da plateia do Teatro Amazonas durante a cerimônia de posse

O governador do Amazonas, Wilson Lima, vai substituir as fotos oficiais que são instaladas nas repartições públicas do Estado por retratos de cidadãos. A iniciativa do governador pretende destacar que a gestão estadual seguirá tendo o bem-estar da população como prioridade, e que o povo do Amazonas seguirá sendo seu principal aliado ao longo do segundo mandato, como ocorreu entre 2019 e 2022. Na cerimônia realizada no Teatro Amazonas, além do governador, também foi empossado o vice-governador, Tadeu de Souza.

“Eu vou colocar as fotos das pessoas, de trabalhadores, de pescadores, de agricultores, porque são essas pessoas que fazem esse estado ir para frente. É do resultado do trabalho desse povo que o estado do Amazonas é construído. Eu estou aqui como representante e eu estou aqui como alguém passageiro. Eu estou aqui para cumprir uma missão, mas sozinho eu não faço nada”, disse o governador.

A troca da imagem do chefe do executivo estadual nas repartições públicas é algo histórico e nunca realizado por outros governadores. Ao longo do primeiro mandato, Wilson Lima não utilizou sua foto como chefe do poder executivo nos órgãos públicos estaduais

Além de homenagear a população com os retratos, 12 cidadãos comuns foram convidados para ocupar a primeira fileira da plateia do Teatro Amazonas, ontem (1), durante a cerimônia de posse do governador do Amazonas. Tradicionalmente, o espaço é destinado a autoridades oficiais.

Segundo Wilson Lima, esses convidados representam a maior autoridade do estado: o povo amazonense. Ele destacou que foi ouvindo essas pessoas e vendo de perto a realidade em que elas vivem, que surgiram programas e ações que mudaram as vidas de quem mais precisa, como o Auxílio Estadual Permanente e o Prato Cheio.

Entre os convidados estava a senhora Munira de Matos Teles, que completou 102 anos no dia de Natal (25/12). Wilson Lima a conheceu durante uma caminhada de campanha para a reeleição no bairro São Francisco, zona sul da capital. No dia do aniversário de Munira, o governador foi pessoalmente à sua casa lhe dar parabéns e entregar o convite da posse.

Outros convidados

Ana Ester Torres Freitas, de 78 anos, é moradora do bairro Alvorada 1, zona oeste de Manaus, onde é feirante há 40 anos. Segundo ela, o governador está nas suas orações e sente como se ele fosse da família. “Ele é encaminhado de Deus. Ele veio para ficar e aqui ele vai permanecer por muito tempo. Não teve nenhum governador dentro do estado do Amazonas que fosse tão bom e prestativo como Wilson Lima”, disse Ana

Maria de Nazaré é professora, moradora do bairro Cidade Nova 1, zona norte da capital. Ela é uma das que recebeu o histórico abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), em 2021. Com o abono, ela conseguiu realizar um tratamento de saúde.

Edileuza Rodrigues Sena, 46, nasceu em Manaus e é contadora. Ela mora no bairro da Redenção, zona centro-oeste, com o marido e um filho de 16 anos. A família recebeu o governador em casa. Edileuza acredita no trabalho que é feito por Wilson para os jovens, por meio do ensino técnico e profissionalizante.

Luzia Alves Pereira, 67, é moradora do bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. Costureira, ela entregou uma bandeira do Amazonas, no Porto de Manaus, para o governador Wilson Lima. Atualmente, ela é beneficiária do Auxílio Estadual, que atende 300 mil famílias no Amazonas.

Rogério Xavier, 58, é comerciante e empresário do ramo de calçados no bairro Educandos, zona sul de Manaus. Na pandemia de Covid-19, Rogério recebeu apoio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), que possibilitou manter o seu empreendimento. Rogério vendeu uma sandália para o governador durante uma caminhada e, recentemente, foi à sede do governo a convite do governador. “É uma alegria imensa fazer parte de uma conquista do nosso governador. Votei nele e aposto que ele vai fazer um trabalho excelente”, acrescentou Rogério.

Pedro Torres de Lima, 64, é autônomo e morador da Colônia Oliveira Machado, na zona sul da capital. Wilson visitou a casa dele durante a campanha da reeleição.

Eneide Ricardo, 60, é funcionária pública e moradora do bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Eneide conheceu o governador pessoalmente na caminhada realizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, quando o governador a convidou para tomar um mingau de Mungunzá. “É uma alegria imensa fazer parte de uma conquista do nosso governador”, disse.

Além dessas pessoas, Wilson também convidou Aldecir Pereira, Lúcia Regina, Antônio de Jesus e Maria Ivanete. Os convidados são moradores, respectivamente, dos bairros Gilberto Mestrinho, Viver Melhor, Compensa e Parque São Pedro.

Aldecir destacou a criação do Passe Livre Estudantil, que mudou a realidade de sua família. “Antes de ter o Passe Livre, meu filho ia muito a pé para a escola. E era longe o colégio dele. Depois que chegou o Passe Livre melhorou, porque ele não se preocupava mais de sair mais cedo de casa e voltar no sol quente”, disse Aldecir.

Com informações da assessoria