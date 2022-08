Wilson Lima reúne com ministro de Infraestrutura para agilizar recuperação da BR-319

Serviços de manutenção irão ocorrer no Lote C da BR-319; em relação a pavimentação do trecho do meio, ministro frisou que técnicos trabalham na elaboração do projeto

Nesta terça-feira (30/08), o governador Wilson Lima reuniu com o Ministro de infraestrutura, Marcelo Sampaio, em Brasília (DF), para tratar sobre a concessão das Licenças de Operação para obras de reconstrução do Lote C da BR-319 entre os quilômetros 198,2 e 250 da rodovia. O governador garantiu agilidade na emissão dessas autorizações, cujos pedidos já estão sendo avaliados pelos técnicos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Na reunião com o ministro, Wilson tratou, também, das obras de pavimentação no trecho do meio – de 405 quilômetros de extensão – que, em julho, recebeu Licença Prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para realização de estudos e viabilidade ambiental das obras.

“A gente veio tratar sobre a questão da BR-319. Nós tivemos um avanço muito grande, este ano, que foi a licença para elaboração do projeto”, disse Wilson sobre o trecho do meio. “Vim colocar o Estado do Amazonas à disposição para que a gente possa trabalhar na maior celeridade possível para liberação das licenças ambientais para instalação dos canteiros da BR-319”, destacou.

A instalação se refere às obras no Lote C, conhecido como Lote Charlie.

Trecho do meio

O projeto para a pavimentação do “meião”, como é chamado o trecho de 450 quilômetros, está em andamento e a estimativa do Ministério é que ele esteja aprovado no ano que vem. O processo inclui a concessão da Licença de Instalação para o início das obras.

A BR-319 é a única ligação rodoviária entre Manaus, capital do Amazonas, e Porto Velho, capital de Rondônia. A integração rodoviária vai beneficiar moradores dos municípios de Beruri, Borba, Tapauá, Canutama, Manicoré e Humaitá.

BR-174

A recuperação da BR-174 também foi tema da reunião. O governador destacou que o Estado está à disposição do ministério para ajudar na manutenção tanto dessa rodovia, quando da BR-319. Técnicos do Governo do Amazonas e do Ministério de Infraestrutura irão estudar a possibilidade de uma parceria nesse sentido ser firmada.

Aeroportos

Wilson frisou a redução do ICMS em até 3% para os combustíveis, como incentivo à criação de novas rotas áreas domésticas e internacionais. E ressaltou a importância de melhorias na infraestrutura dos aeroportos dos municípios do interior, como o de Itacoatiara.

“Conversamos também sobre aeroportos, inclusive tem um ali que está sendo recuperado, resultado de um convênio que a gente assinou lá atrás, que é o caso do aeroporto de Itacoatiara. Esse ano ele será entregue. Ele é estratégico para o desenvolvimento econômico da Região Metropolitana”, frisou Wilson.

Segundo o governador, o aeroporto de Itacoatiara é uma solução para impossibilidade de pousos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus. Hoje, nessas circunstâncias, os voos com destino a Manaus precisam ir para Santarém (PA) ou Boa Vista (RR).

Com a adaptação do aeroporto de Itacoatiara para receber aviões de grande porte e com as obras de modernização da AM-010, realizadas pelo Governo do Amazonas, será possível pousar no Amazonas e chegar à capital em cerca de 1 hora e meia.

Em relação à infraestrutura de portos, Marcelo Sampaio disse que o mistério atua na manutenção de 44 instalações de pequeno porte no Amazonas.