Wilson Lima recebe título de cidadão amazonense na Assembleia Legislativa

A honraria é concedida às pessoas que prestaram serviços relevantes para a população do Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu o título de cidadão amazonense da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A honraria é concedida às pessoas que não nasceram no estado, mas que prestaram relevantes serviços à população amazonense. A entrega do título ocorreu hoje (2), logo após a abertura dos trabalhos da 20ª legislatura da casa legislativa.

“Hoje eu me sinto muito honrado em receber da Assembleia Legislativa o título de Cidadão Amazonense. Isso aumenta mais ainda a responsabilidade de continuar trabalhando por esse povo, dedicado de corpo e alma. Eu sou alguém que acorda muito cedo, não tem hora para dormir e essa é a determinação que tenho dado para o nosso secretariado, que é continuar trabalhando para fazer entregas”, disse o governador.

A honraria foi uma propositura da deputada estadual Alessandra Campêlo. A parlamentar destacou que o governador reúne todos os pré-requisitos para receber o título. “Ser amazonense não é só o nascido aqui, tem que mostrar na prática, principalmente as pessoas públicas. E o governador tem dado essa demonstração porque ele olha para o povo do Amazonas com os olhos do coração e dedica seu trabalho, sua vida, para melhorar a vida das pessoas”, disse.

Estiveram na solenidade, presidida pelo deputado Roberto Cidade, que é presidente da Casa, deputados estaduais, representantes dos diversos poderes e instituições públicas, o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza; o prefeito de Manaus, David Almeida; o vereador Caio André, presidente da Câmara Municipal de Manaus, entre outros.

Para o presidente da Aleam, o governador Wilson Lima contribuiu muito com a sociedade amazonense e a honraria enche de orgulho os deputados, pois os parlamentares veem nele o trabalho desenvolvido em favor da população do Amazonas.

“Eu fico muito feliz, a Assembleia é a casa do povo e hoje, mais uma vez, a gente mostrou grandeza, dando título para um homem que fez e vai continuar fazendo muito pelo Amazonas. Todos sabem que nós enfrentamos a pandemia, passamos por momentos que nunca ninguém passou. Agora, a gente vive outro momento, e quem ganha com isso é a população do nosso estado”, destacou o deputado Roberto Cidade.

Homenageado

Wilson Miranda Lima, governador duas vezes mais votado da história do Amazonas, nasceu em Santarém, no Pará. Casado com a professora Taiana Bezerra Lima, é pai de três filhos. Mais velho de seis filhos, começou a trabalhar aos 15 anos como locutor de rádio e mudou-se para Manaus, em 2006, graduando-se em Jornalismo e atuando como apresentador de rádio e televisão.

Com informações da Secom