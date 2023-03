Wilson Lima pede a Alckmin garantias a empregos gerados na ZFM, em reunião do CAS

Governador também acompanhou vice-presidente em visita ao Centro de Biotecnologia da Amazônia

O governador do Amazonas, Wilson Lima, reforçou o pedido de garantias à Zona Franca de Manaus (ZFM) e aos empregos gerados no Polo Industrial de Manaus, durante encontro com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que presidiu ontem (24), a 308ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS).

“Não existe nenhum modelo no estado do Amazonas, de curto e médio prazos, que possa substituir a função da Zona Franca de Manaus e aqui a gente tem trabalhado para identificar outras matrizes. Estamos investindo muito no turismo, estamos investindo muito no gás natural”, declarou Wilson Lima.

O governador reforçou a importância da ZFM e declarou que “nada é mais importante que o emprego gerado ao cidadão”.

A reunião do CAS, realizada no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus, contou com a presença de senadores, deputados federais e estaduais, do prefeito de Manaus, David Almeida, além do superintendente interino da Suframa, Marcelo Pereira, e de outras autoridades políticas, lideranças empresariais e representantes de entidades de classe.

Alckmin destacou, em discurso, que a Zona Franca é de Manaus e do Brasil e que é fundamental ampliar investimentos nas áreas de biotecnologia, mercado de carbono, potássio e gás natural na região. Ele afirmou que, ao final do governo Lula, a meta é ter feito a diferença na gestão da Amazônia e seus recursos.

“Anotei aqui todas as observações. Nós vamos nos empenhar, vocês vão ter um servidor na boa causa do emprego e desenvolvimento da região, do fortalecimento da Suframa”, garantiu o vice-presidente.

Biotecnologia

O vice-presidente visitou mais cedo o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA). Na ocisão, Alckmin anunciou que na próxima semana deverá formalizar o processo de gestão do CBA com a Organização Social que vai gerir o centro. A meta é ampliar a operação do CBA, que hoje funciona com, aproximadamente, 10% do seu potencial.

CAS e ZFM

Durante a reunião do CAS, foram avaliados e aprovados projetos com investimentos de R$ 1,5 bilhão e geração de cerca de 2 mil novos empregos na Zona Franca. Além disso, a reunião do CAS também marcou o aniversário de 56 anos da autarquia e do modelo ZFM, que foi comemorado em 28 de fevereiro.

No evento, Wilson Lima e Geraldo Alckmin também visitaram uma exposição com a participação de 22 empresas e instituições de Ciência e Tecnologia regionais, que apresentaram um mix da produção do PIM e projetos de inovação da ZFM.

Wilson Lima reforçou com Alckmin a importância do principal modelo de desenvolvimento econômico da região – que gera 114 mil empregos diretos e outros 500 mil indiretos e contribui para que o Amazonas mantenha 97% da floresta preservada – e os investimentos feitos pelos Governo do Amazonas para dar incentivos às empresas instaladas.

Protocolo

Após a reunião, durante um jantar com o vice-presidente, o governador assinou como testemunha um protocolo de intenção entre a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) para fornecer equipamentos que permitem às indústrias usarem internet 5G sem necessitar da fibra ótica.

Com informações da Secom