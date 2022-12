Wilson Lima participa da eleição do novo presidente do Consórcio da Amazônia Legal

Aclamado por unanimidade pelos governadores da Amazônia, o governador paraense Helder Barbalho será o novo presidente do Consórcio em 2023

O governador do Amazonas, Wilson Lima, integrou a reunião ordinária da assembleia geral de governadores que escolheu o novo presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. Eleito por unanimidade, o governador do Pará, Helder Barbalho, comandará o consórcio em 2023.

“Acompanho o voto dos demais colegas governadores na indicação do nome de Helder Barbalho e desejo muito sucesso na condução das discussões importantes em favor da nossa região amazônica”, declarou Wilson Lima durante seu voto no encontro virtual, ocorrido na manhã de hoje (19).

Além da escolha da nova presidência do consórcio, hoje comandada pelo governador do Amapá, Waldez Góes, o orçamento anual também esteve na pauta do encontro, que contou ainda com a presença dos governadores dos demais estados da região Norte e o estado do Maranhão.

O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal é formado pelos nove estados que abrigam o bioma: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Com informações da assessoria