Wilson Lima já destinou mais de R$ 59 milhões para obras no município de Eirunepé

Pacote inclui um novo Ceti para mil alunos, com investimento de R$ 23 milhões e inaugurado este ano, além de obras de infraestrutura

O governador Wilson Lima, candidato à reeleição pelo União Brasil, já destinou mais de R$ 59 milhões para obras em Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus). Somente para obras de infraestrutura em andamento, o aporte é de R$ 29 milhões, que contempla a pavimentação de ruas e a construção de meio fio e sarjeta, de um ginásio poliesportivo e do mirante do Lago dos Portugueses.

Outros R$ 23,5 milhões foram aplicados em obras já concluídas, entre elas a construção de um Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti), para mil alunos, que foi inaugurado por Wilson em junho deste ano. No mesmo mês, o governador entregou para a população um poço tubular para abastecimento contínuo de água através de chafariz comunitário, nos bairros São José e Santo Antônio. O investimento nessa obra foi de R$ 555 mil.

Para obras que estão em andamento, Wilson já liberou R$ 6,3 milhões, referentes a parcelas previamente definidas em convênio com a Prefeitura. Os recursos são liberados à medida que as obras, licitadas pelo município, avançam.

Convênios

Em um dos convênios vigentes com o município, destinado à requalificação viária, com recuperação de ruas da sede do município, já foram repassados pelo Estado R$ 4,8 milhões de um total de R$ 16,2 milhões. A outra parcela só será repassada quando a Prefeitura de Eirunepé efetuar a prestação de contas do valor que já foi recebido.

Outros quatro contratos de obras estão em andamento. Destes, dois são convênios para pavimentação de ruas. Um deles, anunciado no governo passado, só saiu do papel na gestão Wilson Lima. Do valor global de R$ 2,3 milhões, já foram repassados à prefeitura R$ 1,5 milhão, que correspondem a 65,18% do valor total.

O outro convênio, este firmado em novembro do ano passado, referente à construção de pavimentação em concreto com meio-fio e sarjeta no bairro de Santo Antônio, tem o valor global de R$ 7,8 milhões, dos quais foram pagos R$ 39,9 mil, conforme etapa cumprida pela Prefeitura, que foi de estudo ambiental da obra.

Também em 2021 foi firmado convênio no valor de R$ 936 mil, para a reforma do ginásio poliesportivo Gilberto Mestrinho. Mais de R$ 453 mil já foram enviados à Prefeitura, correspondentes a cerca de 48% do valor total.

Ainda em 2021, Wilson repassou R$ 702 mil para a construção do mirante do Lago dos Portugueses. O valor representa mais de 40% do total de R$ 1,7 milhão a ser investido na obra.

Obras em licitação e a iniciar

Está em andamento o processo licitatório da reforma da Delegacia de Polícia de Eirunepé. O valor global do convênio é de R$ 2.046.361,54.

Além disso, está previsto para o final deste mês de setembro o início da execução do Ilumina+ Amazonas em Eirunepé. Com investimento previsto de R$ 4,4 milhões, 2 mil pontos de iluminação antiga devem ser substituídos por lâmpadas de LED, mais eficazes, duráveis e econômicas.

Educação

Wilson Lima inaugurou, em junho deste ano, o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Neuza Alves Barroso. Para a construção da unidade foram investidos R$ 23 milhões. A obra do Ceti, que tem capacidade para atender mil alunos do Ensino Médio, gerou cerca de mil empregos diretamente.

Com informações da assessoria