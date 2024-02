O governador Wilson Lima inaugurou hoje (22), o novo batalhão das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), unidade especializada da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). O novo prédio faz parte dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador em 2021 e que prevê, uma série de investimentos na infraestrutura das forças de segurança do estado.

Segundo o governador, o novo batalhão da Rocam, localizado no Distrito Industrial, zona leste de Manaus, recebeu estrutura moderna e adequada às necessidades de umas das principais tropas de patrulhamento ostensivo do sistema de Segurança Pública do Amazonas.

“Nós temos, por exemplo, um espaço que simula abordagem em estruturas, como por exemplo os igarapés, ocupações, áreas em que há uma dificuldade maior de atuação da Rocam. Então, quanto mais preparada estiver a nossa polícia, muito mais precisa vai ser a intervenção da Rocam. Então, dar conforto ao policial e dar as condições necessárias de trabalho é um pré-requisito fundamental para que a gente possa ter uma melhor entrega para a população“, destacou Wilson Lima.

Participaram da solenidade de inauguração o vice-governador Tadeu de Souza; o secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida, o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva; o comandante da Rocam, major Jackson Ribeiro, o delegado geral da Polícia Civil, Bruno Fraga, e o secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, responsável pela execução da obra.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Cabo Maciel, Sinésio Campos e Dan Câmara; o deputado federal capitão Alberto Neto; o coordenador-geral de fronteiras da Amazônia da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, coronel Ronimar Jobim.

Estrutura de ponta

Como diferencial, a unidade conta com área de treinamento de padrão internacional para melhor preparação da tropa para incursões em ambientes urbanos hostis nas ações de combate ao crime, como atuação em becos, vielas, igarapés e imóveis em busca de suspeitos de crimes, drogas e armas ilegais. “A gente sabe que existem áreas de incidência do tráfico de drogas na nossa capital. Então, com certeza vai permitir a melhoria, o combate, a diminuição desses índices de ocorrência”, explicou o comandante da Rocam, major Jackson Ribeiro.

O objetivo da nova estrutura é ter policiais melhor preparados para levar mais segurança à população, aumentando a produtividade e reduzindo índices criminais.

“Isso vai gerar mais segurança para o policial e para a população. Resultado final disso é mais segurança para o povo da Amazonas, que é esse o trabalho que o governador Wilson Lima tem feito e determinado que todos nós sigamos o planejamento que ele idealizou em virtude do que o povo pediu”, avaliou o secretário da SSP, coronel Vinicius Almeida.

Investimentos

Com investimento de R$ 14,1 milhões, o novo prédio da Rocam funciona onde antes era a antiga sede, desativada em 2014 com a promessa de construção de um novo espaço.

“O governador Wilson Lima, com a entrega da Rocam, dá mais um passo rumo ao combate ao crime organizado. É mais uma entrega de excelência que vem de encontro aos anseios antigos de uma tropa que tem feito frente a esse combate, é a tropa que é a primeira resposta, a ação rápida da Polícia Militar é a Rocam, que tem um trabalho histórico nesse combate”, disse o comandante da PM, coronel Klinger Paiva.

As obras realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) iniciaram somente na gestão do governador Wilson Lima, como parte do “Amazonas Mais Seguro”. A área total da construção é de cerca de 9,6 mil metros quadrados.

A Rocam

O batalhão da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) é uma unidade policial subordinada ao Comando de Policiamento Especializado (CPE), que possui uma patrulha reforçada e treinada para ações táticas de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.

Os policiais militares que compõem a Rocam são treinados para atuação em prevenção, repressão ao crime organizado ou em locais com alto índice de crimes violentos, ocorrências mais complexas e de maior repercussão social e na restauração da ordem pública de maior magnitude. Além disso, a tropa realiza o patrulhamento em viaturas de maior porte e motocicletas e uso reforçado de armamento e equipamentos.

Amazonas Mais Seguro

Mesmo com quedas de receitas do Estado, com planejamento e austeridade, o programa Amazonas Mais Seguro teve investimentos ampliados. Inicialmente orçado em R$ 280 milhões em 2021, o montante de valores já alcança 522,5 milhões. Além de recursos próprios do Estado e do Governo Federal.

Os investimentos incluem implantação de um sistema inédito de câmeras inteligentes, o Paredão, melhorias estruturais das forças de segurança e a realização de concursos públicos. Os primeiros aprovados nos certames da área já começaram a ser chamados.

Somente para infraestrutura, o Amazonas Mais Seguro prevê R$ 50 milhões, que incluem 28 obras, sendo 16 concluídas (incluindo o novo batalhão da Rocam) e 12 em andamento ou em elaboração de projetos. O valor representa mais de 600 empregos diretos e indiretos. As obras, que envolvem desde a reforma e adequação de prédios até a construção de novas estruturas, visam o fortalecimento dos serviços prestados à população e à qualidade de vida dos servidores da área de segurança.

Ainda neste primeiro semestre, estão previstas as inaugurações do tanque tático da Companhia de Operações Especiais (COE), utilizado para treinamento da equipe especializada para intensificar atuação em áreas de mata e fluviais; da sede do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), para reforçar o monitoramento de crimes ambientais; e da Policlínica da Polícia Militar, para exames e atendimentos em especialidades diversas.

O governador Wilson Lima iniciou o ano de 2024 entregando a nova Base Arpão 2 com tecnologia de monitoramento de ponta, instalada entre os rios Negro e Branco, beneficiando os municípios da calha do rio Negro, dentre eles Barcelos, Novo Airão e Santa Isabel do Rio Negro. Também foram entregues viaturas e equipamentos de proteção individual ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), somando mais de R$ 12,7 milhões.

Na ocasião, o governador também determinou o deslocamento das bases fluviais Tiradentes e Paulo Pinto Nery para novas áreas: rios da calha do Alto Solimões e para Itacoatiara, respectivamente. Wilson Lima anunciou o início da Operação Impacto, com foco na redução dos índices de criminalidade em Manaus em ações itinerantes que integram todos os órgãos do sistema de segurança pública do Governo do Amazonas.

Com informações da Secom