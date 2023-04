Wilson Lima garante que buscará soluções para reestabelecer sistema de cotas da UEA

Governador também vai adequar a legislação estadual à jurisprudência do STF

O Governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou hoje (26), durante agenda em Brasília (DF), que irá atuar para reestabelecer o sistema de cotas da Universidade do Estado do Amazonas e adequar a legislação estadual à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto.

“A determinação que eu dei é para que a gente encontre um caminho para restabelecer a questão das cotas. O Brasil tem uma dívida muito grande com muitas classes sociais, principalmente com aquelas pessoas menos favorecidas, e que de outra forma não teriam acesso a uma universidade, a não ser pelo sistema de cotas”, disse o governador.

Na última segunda-feira (24), o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu acabar com o sistema cotas da Universidade que destina 80% das vagas do sistema de ingresso para candidatos que concluíram os três anos do ensino médio no Amazonas.

“Quantos estudantes, quantos cidadãos e cidadãs conseguiram ter acesso à universidade em razão desse sistema de cotas. Ele [o sistema de cotas] é de suma importância, sobretudo, para a região Norte do Brasil”, acrescentou Wilson Lima.

O Governo do Amazonas ressalta que a UEA irá cumprir a decisão do STF e, em paralelo, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) vai estudar o caso.

Com informações da Secom