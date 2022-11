Wilson Lima faz projeção de pavimentar 170 quilômetros de ramais a partir de 2023

Durante entrega do ramal do Uga-Uga asfaltado, governador faz um balanço e mostra que mais de 140 quilômetros de estradas já foram pavimentados desde 2019

O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou hoje (23), a pavimentação do Ramal do Uga-Uga, localizado na comunidade Unidos do 26, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Esse é o segundo ramal concluído, de três localizados no município e que serão recuperados pelo Governo do Amazonas.

Desde 2019, já foram concluídas 20 obras em ramais e estradas, que totalizam 140,98 quilômetros e investimento de R$ 158 milhões. Ao ressaltar a qualidade na execução dos trabalhos, Wilson Lima destacou que a pavimentação de outros ramais segue como prioridade para os próximos anos.

“A gente tem tido a preocupação de colocar a infraestrutura necessária de conservação, sistema de drenagem, temos feito a base, a sub-base, colocado uma camada significativa de asfalto para que essa estrutura possa durar mais tempo. Para os próximos quatro anos, a gente está trabalhando numa proposta de pavimentar algo em torno de 170 quilômetros de ramais e vicinais”, pontuou o governador.

Ele enfatizou ainda a importância econômica e social que a recuperação dos ramais tem para a população que vive no entorno dessas vias.

“No momento em que você tem um ramal desse em condições de trafegabilidade, tem aquele que abre um restaurante, que começa a plantar, que amplia as suas atividades, e aí mais empregos são gerados, os terrenos começam a ser valorizados, mais pessoas começam a vir para cá. Isso transforma a vida das pessoas”, acrescentou Wilson Lima.

Além de gerar 230 empregos, a obra também beneficia o escoamento da produção rural de comunidades próximas, como explicou o presidente da comunidade Unidos do 26 e comerciante, Francisco José Rodrigues, 47, que mora no local há 22 anos.

“A dificuldade era muito grande, os ônibus escolares e caminhões que traziam a produção rural sempre ficavam atolados. O ramal contribui para melhorar nossa vida, do comércio, dos alunos, dos produtores rurais. A gente agradece ao governador”.

Mais obras

Outras 21 obras seguem em andamento, segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), representando 172,68 quilômetros, totalizando R$ 229,7 milhões.

Entre os municípios com ramais concluídos, além de Iranduba, estão os de Careiro (ramais do Cinturão Verde, do São José e do Km 11); Autazes (ramais São Félix, Marechal Rondon, Rio Mutuca, Açupuranga, HSL, Rosarinho, Gapenu e Jatuá); Tefé (Ramal do Pavão e ramal de acesso à Cadeia Estadual na sede do município); Guajará (ramais do Porto do Açaí e do Gama); Manaus (Ramal das Flores, Km 916 da BR-174); e Tabatinga (Perimetral Norte II).

Dentre os municípios com obras em andamento, estão Manaus, Tefé, Careiro, São Paulo de Olivença, Anamã, Borba, Rio Preto da Eva, Coari, Tabatinga, Manaquiri, Manacapuru, Caapiranga e Codajás.

Com isso, o governo estadual vem transformando áreas que antes eram praticamente intrafegáveis e que dificultavam a vida dos pequenos produtores rurais, em vias com trafegabilidade que facilita o desenvolvimento da atividade econômica nessas regiões e, consequentemente, do setor primário.

Ramais da AM-070

O Ramal do Uga-Uga, cujo acesso é no Km 26 da AM-070, tem aproximadamente 90 famílias, um total de 400 pessoas, que vivem da produção de mandioca, maracujá, mamão, laranja e outros produtos que são enviados para o mercado de Manaus e Iranduba.

Com investimento no valor de R$ 14 milhões, a via recebeu serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação e sinalização horizontal e vertical em seus 8,6 quilômetros de extensão.

O Uga-Uga é um dos três ramais da rodovia AM-070 que o Governo do Amazonas está pavimentando. No município, já foi entregue o Ramal Cachoeira do Castanho, com 7,1 quilômetros e investimentos de R$ 11,4 milhões. Além desses, o Santa Maria, com 7,3 quilômetros e orçamento de R$ 4,8 milhões, será entregue nas próximas semanas. Os investimentos totais de R$ 30 milhões favorecem o turismo e a agricultura familiar.

Com informações da assessoria