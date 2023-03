Wilson Lima entregou hoje a rodovia Carlos Braga, totalmente revitalizada em Iranduba

Único acesso terrestre à sede de Iranduba, a via recebeu investimentos de R$ 9,6 milhões, após 10 anos sem obras de grande porte

O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou hoje (30), a rodovia Carlos Braga, agora AM-151, completamente revitalizada. Situada no quilômetro 18 da AM-070, a via dá acesso à sede do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

“Isso é importante porque além de permitir o desenvolvimento econômico, também traz dignidade às pessoas. É a possibilidade de um aluno trafegar em uma rodovia segura, é a possibilidade de um paciente se deslocar de uma comunidade para vir para Iranduba ou então ir a Manaus para conseguir um atendimento em um hospital público”, ressaltou Wilson Lima.

O governador destacou, ainda, o trabalho executado. “A gente teve que se dedicar bastante a essa obra, teve que corrigir erosões, melhorar a base da estrada para evitar alagações nos pontos mais baixos e mais críticos. Quando a gente chega ao cabo de uma obra dessa, a gente tem a certeza de que está no caminho certo”, completou.

Participaram da solenidade de inauguração, além do secretário de Estado da Infraestrutura, Carlos Henrique; o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, secretários municipais e vereadores da cidade; e o deputado estadual Mário César Filho.

Na ocasião, o governador também fez um balanço das obras entregues durante sua gestão para o município de Iranduba, como a revitalização e duplicação da AM-070, que segundo Wilson Lima é “uma das mais modernas do Brasil”.

Ele também destacou a pavimentação dos ramais Santa Maria (7,33km), no quilômetro 13; do Cachoeira do Castanho (7,19 km), no quilômetro 24; Uga-Uga (8,60km), no quilômetro 26; e outros ramais que estão em execução, além do próprio sistema viário da sede do município.

Desde 2019, o Governo do Estado já concluiu mais de 137 quilômetros de ramais e estradas (23 obras), com aportes de R$ 170 milhões em todo Amazonas. Atualmente, estão em execução no estado mais 20 obras em mais 154 quilômetros, com investimento total de R$ 209 milhões.

Investimentos

A rodovia AM-151 recebeu investimentos de R$ 9,6 milhões do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). A obra contemplou 10 quilômetros da rodovia, com serviços de terraplanagem, elevação da altura da pista, pavimentação, drenagem e sinalização.

“Para nós, ficou excelente porque realmente a viagem que fazíamos daqui para o Cacau Pirêra era mais de meia hora, mas hoje a gente faz em 10 minutos”, afirmou o comerciante Wanderley Silva.

“Melhorou 100% a estrada porque antigamente demorava demais, cerca de uma hora, o deslocamento do caminhão chegar, devido aos buracos, agora é em algo em torno de 20 minutos”, disse o também comerciante Rodrigo Rodrigues.

Rodovia

A estadualização da estrada Carlos Braga foi feita pelo Governo do Amazonas em 2021.

“O Governo do Estado, em razão da importância do município de Iranduba, resolveu transformar essa estrada na rodovia AM-151. São 10 quilômetros de estrada pavimentada feita nas melhores técnicas de engenharia, toda sinalizada”, destacou o secretário da Seinfra, Carlos Henrique.

Ao longo da rodovia há 31 ramais. A revitalização da via leva mais desenvolvimento para a região, facilitando a locomoção e escoamento de produção, além de contribuir para o crescimento econômico do estado.

A AM-151 é a única via de acesso à sede do município de Iranduba por terra e há mais de 10 anos não recebia uma obra grandiosa. A via também liga Iranduba aos municípios de Manacapuru, Novo Airão, e à capital, Manaus.

Com informações da Secom