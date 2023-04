Wilson Lima entrega Ramal das Flores pavimentado e melhora escoamento da produção

Localizado no entorno da rodovia BR-174, ramal recuperado beneficia, principalmente, produtores de flores tropicais

O governador Wilson Lima entregou ontem (24), o Ramal das Flores totalmente pavimentado. A obra realizada no ramal, situado no quilômetro 916 (antigo quilômetro 32) da rodovia BR-174, na zona rural de Manaus, melhora a trafegabilidade e facilita o escoamento da produção rural, principalmente de flores tropicais.

“Aqui funciona um importante polo de produção de flores e isso (a pavimentação do ramal) vai dar condições dos produtores aumentarem a sua produção para abastecer o mercado local e, também, de Boa Vista. Há também a possibilidade de ampliar a exportação, principalmente para os Estados Unidos, que fica próximo do estado do Amazonas. Então, hoje, a gente faz essa entrega muito importante que transforma definitivamente a vida dessas pessoas”, ressaltou Wilson Lima.

A entrega do ramal contou com a presença de secretários estaduais, como o de Infraestrutura e Região Metropolitana, Carlos Henrique, do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faea), Muni Lourenço, e deputados estaduais, como Abdala Fraxe, Mário César Filho e Rozenha.

Desde 2019, a atual gestão do Governo do Amazonas já concluiu mais de 137 quilômetros de ramais e estradas por meio de 23 obras de pavimentação. Atualmente, o Estado executa a pavimentação de outros 154 quilômetros em 20 obras.

Ramal das Flores

Realizadas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), as obras de pavimentação do Ramal das Flores geraram pelo menos 83 empregos diretos e indiretos. O investimento é da ordem de R$ 3,2 milhões.

O ramal recebeu serviços em pouco mais de três quilômetros de extensão, incluindo terraplenagem e regularização de leito, pavimentação em concreto asfáltico, drenagem com bueiros, sarjeta, meio-fio e sinalização horizontal. A pista de rolamento conta com seis metros de largura e um metro de acostamento para cada lado.

A demanda pela pavimentação do ramal é antiga, mas a solicitação só foi atendida na gestão do governador Wilson Lima.

Segundo Arlena Maria Gato, que preside a associação dos floricultores do local, a pavimentação trará desenvolvimento aos produtores. Ela tem uma produção de quase 500 hectares e emprega 12 pessoas, distribuindo sua produção a floriculturas, igrejas, restaurantes, clinicas e até para Boa Vista, capital de Roraima.

“Não tem palavras de agradecimento. Muita gratidão mesmo, primeiramente a Deus e ao governo que nos atendeu”, afirmou a presidente da associação dos floricultores, Arlena Maria Gato.

Produção de Flores

A pavimentação do ramal beneficia produtores da região, principalmente de flores e folhagens tropicais, que apontam que a falta de condições de tráfego na via acabava comprometendo a produção.

Com a melhoria na logística, os produtores esperam ampliar o mercado, com possibilidade de tornar o Amazonas um polo mundial exportador de flores e folhagens tropicais.

Os produtores da Associação dos Floricultores e Produtores de Plantas do Amazonas (AFPAM) estão preparados para a comercialização nacional e internacional. Segundo a associação, a marca está registrada junto ao Instituto Nacional de Prosperidade Intelectual (INPL) e a entidade já possui registro na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).

Com autorização da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) – Resolução 162/1999 -, os produtores da Associação dos Floricultores e Produtores de Plantas do Amazonas podem atuar em área de 900 hectares. A entidade conta com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária – Amazonas (Faea).

Com informações da Secom