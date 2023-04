Wilson Lima entrega Caimi André Araújo revitalizado para atender mais de 2 mil pessoas

Unidade passa a contar com prontuário eletrônico do paciente para dar mais eficiência aos atendimento

O governador Wilson Lima entregou hoje (4), o Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) André Araújo revitalizado. Com investimentos de R$ 1,7 milhão, a unidade localizada na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, zona norte, está mais moderna e acessível, proporcionando um atendimento ainda mais humanizado.

Segundo Wilson Lima, a revitalização do Caimi, que tem 61 mil idosos cadastrados, é parte dos investimentos do Governo do Amazonas na melhoria da estrutura e da assistência da rede estadual de saúde. “Não é só entregar uma estrutura melhor e ampliada, nosso objetivo principal é humanizar esse atendimento, dar condições de acolhimento para quem procura essas unidades”, destacou.

O governador também anunciou que a unidade adotará, como projeto-piloto, o prontuário eletrônico. “Sempre foi meu sonho, enquanto governador e cidadão, o prontuário eletrônico em que a gente tem em tempo real todo o histórico do paciente”, ressaltou Wilson Lima.

Além do Caimi André Araújo, outros dois Caimis também passam por obras de revitalização. O Governo do Estado também já reformou cinco Centros de Atenção Integrada à Criança e ao Adolescente (Caics) em Manaus e está executando obras em outros seis, beneficiando públicos de todas as idades na rede estadual de saúde.

Participaram da solenidade, junto ao governador do Amazonas, o secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad; o coordenador da Unidade Gestora de Projetos Especiais, Marcellus Campêlo; a secretária executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Kathleen Braz; os deputados estaduais Abdala Fraxe, Dr. Gomes, George Lins e João Luiz; e os vereadores Alan Campêlo e Elan Alencar.

Estrutura Caimi

Realizada em parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), a revitalização do Caimi André Araújo contemplou serviços como a adequação de ambiente para o recebimento da sala do Raio-X; revisão da parte elétrica e das instalações hidrossanitárias; manutenção de telhado e do revestimento cerâmico; instalação de rede lógica, climatização e esquadrias; pintura geral e aplicação de nova comunicação visual.

“Estou achando maravilhoso. Agora vamos ter conforto, estabilidade e os aparelhos são todos novos, os fisioterapeutas são maravilhosos e tratam as pessoas muito bem. Só temos que agradecer ao governador que está fazendo o melhor para os idosos e para população de Manaus”, disse a professora aposentada, de 71 anos, Ivanete Félix.

Entre os espaços que receberam melhorias estão a sala de fisioterapia, renovada com a aquisição de novos equipamentos e a ampliação da área de atendimento; salões de atividades; recepção; sala de espera; consultórios; fachada; e a sala de Raio-X, adaptada para receber um novo equipamento digital que será instalado em breve.

Atendimentos

Os Caimis oferecem assistência à saúde a idosos, com ênfase no tratamento de doenças ligadas ao envelhecimento, na promoção do bem-estar e na prevenção de doenças e acidentes. Somente no Caimi André Araújo, são realizados 2 mil atendimentos por mês em média.

Segundo a UGPE, a revitalização alcança também o Caimi Ada Rodrigues Vianna, no bairro Compensa, zona oeste, e o Caimi Paulo Lima, na Colônia Oliveira Machado, zona sul, que estão em fase de conclusão.

Com informações da Secom