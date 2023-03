Wilson Lima e vice-chanceler alemão visitam comunidade com projetos sustentáveis

O governador do Amazonas acompanhou a comitiva do governo da Alemanha até a comunidade indígena Três Unidos

O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu hoje (14) o vice-chanceler e ministro federal da Economia e Ação Climática da Alemanha, Robert Habeck, além do ministro federal da Alimentação e Agricultura, Cem Ozdemir, e de empresários que integram a delegação alemã. Juntos, visitaram a comunidade indígena Três Unidos, próxima a Manaus, para conhecer projetos de proteção à floresta e melhoria de vida dos ribeirinhos.

“A Alemanha é o principal parceiro do estado do Amazonas nesse tema da sustentabilidade. Eu tenho ido a muitos encontros sobre a questão da sustentabilidade, sobre a preservação dos nossos recursos naturais, mas o que eu tenho dito é que a gente tem que primeiro proteger o cidadão que mora na floresta, o indígena e as populações tradicionais”, destacou Wilson Lima.

Na comunidade, o governador entregou aos líderes comunitários da Três Unidos o Plano de Gestão que orienta o desenvolvimento sustentável do território, um documento oficial que representa um importante passo para a Certificação de Direito Real de Uso (CDRU).

Em visita oficial ao Brasil, a comitiva alemã busca fortalecer as relações econômicas e a cooperação na proteção climática e conhecer ações de conservação para entender as prioridades de aplicação de recursos por meio do Fundo Amazônia. A delegação é formada por representantes de empresas de setores como bioeconomia, energia e tecnologia, além da imprensa alemã.

“Para nós é muito intrigante saber como vocês vivem dentro da floresta e, ao mesmo tempo, protegem a floresta, porque na Alemanha, os alemães desmataram muito e esperamos que vocês encontrem essa forma de proteger a floresta, fazendo um trabalho melhor do que nós”, declarou o vice-chanceler, em discurso aos moradores da comunidade, em sua maioria indígenas Kambeba.

Além do governador e da comitiva alemã, também estiveram na comunidade o secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Eduardo Taveira, e o diretor-presidente da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Virgílio Viana.

Comunidade Três Unidos

A Comunidade Três Unidos é uma das 13 que integram a Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro Setor Aturiá-Apuauzinho. Na RDS, o Estado, por meio da Sema, tem apoiado atividades como o monitoramento e conservação de quelônios no rio Cuieiras e o Turismo de Base Comunitária.

“Para mim, é um sonho, um representante da Alemanha vir conhecer a minha comunidade, desse povo kambeba. Para mim, é muito gratificante, mais ainda, receber o governador, não só para mim, mas para a comunidade é uma felicidade”, disse o tuxaua da comunidade, Waldemir da Silva.

Em parceria com a Amazonas Energia, a comunidade recebeu a instalação de kits de energia solar, do Programa Mais Luz para a Amazônia, com a implantação de Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes. A previsão é de instalação de 462 kits.

Além disso, a comunidade é uma das beneficiadas pelo Acordo de Pesca do Rio Cuieiras, que esteve fechado durante dois anos para reposição dos estoques pesqueiros e que, neste ano, abre suas atividades para pesca comercial e esportiva, como fonte de renda comunitária. A área protegida deve ser beneficiada com outro acordo de pesca ainda neste ano.

Cooperação alemã

Na comunidade, o governador destacou que seu primeiro compromisso oficial deste segundo mandato, no dia 2 de janeiro, foi o de receber o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, no Teatro Amazonas, que esteve também em visita oficial ao Brasil para conhecer ações e projetos ambientais e reforçou que o governo alemão tem sido o maior parceiro internacional do estado em diversas frentes.

Os investimentos do Governo da Alemanha, por meio de uma cooperação oficial, têm gerado frutos como ações de prevenção e combate ao desmatamento, incluindo a estruturação da sede da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), além de um projeto voltado a agricultores de incentivo ao uso sustentável do solo em unidades de conservação estadual.

Em parceria com o Governo da Alemanha, o Governo do Amazonas tem realizado, de forma inédita, a remuneração de 233 brigadistas florestais em 12 municípios prioritários para auxiliar no combate às queimadas no interior do estado: Apuí, Novo Aripuanã, Manicoré, Lábrea, Humaitá, Boca do Acre, Barreirinha, Parintins, Canutama, Boa Vista do Ramos, Maués e Nhamundá.

Além disso, o Estado viabilizou aquisições permanentes para estruturação de brigadas municipais e equipamentos para monitoramento aéreo ambiental. Em 2022 foram entregues mais de R$ 1,7 milhão em equipamentos para brigadas nos 12 municípios.

Os recursos provenientes do Banco Alemão de Desenvolvimento KfW, fruto de um contrato firmado com Governo do Amazonas, por meio da Sema, para execução do Projeto de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Conservação da Floresta Tropical no Amazonas (Profloram).

Com informações da Secom