Wilson Lima e David Almeida vistoriam obra de reforma da feira do Japiim

Com mais de 56% do projeto de reforma executado, o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriaram nesta sexta-feira (08/07) as obras de reforma da feira do Japiim, na zona sul da capital. Inaugurada na década de 70, a última reforma realizada no local ocorreu há 20 anos.

Os trabalhos são coordenados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc). O espaço está localizado na na Av. General Rodrigo Otávio, bairro do Japiim, zona sul de Manaus.

“A obra está bem avançada, assim como outras obras que já estão em execução como a feira do São Francisco. Logo, logo deve entrar em trabalho de reforma a feira do Santo Antônio, que fica próximo à Câmara Municipal e já entregamos a feira do Parque 10. Tudo isso é importante para que a gente possa avançar no projeto de geração de emprego e renda para nossa população. Isso é possível graças ao entendimento que é entre a prefeitura e o Governo do Estado”, destacou o governador.

A Prefeitura de Manaus tem um planejamento para revitalização de 36 feiras da cidade, que terá parte dos recursos, R$ 24 milhões, repassados pelo Governo do Amazonas para o município por meio de convênio.

INVESTIMENTOS E MAIS FEIRAS

Vão ser investidos na reforma da Feira do Japiim cerca de R$ 604 mil, por meio do projeto de crescimento econômico e social “Mais Manaus” lançado pelo Prefeito David Almeida, que reserva cerca de R$ 35 milhões para a reforma de feiras e mercados, construção de 2 novas feiras itinerantes e reforma das 2 feiras itinerantes existentes, bem como, a revitalização das galerias populares de Manaus.

A Feira Municipal do Japiim, também conhecida como ‘União da Feira Coberta do Japiim II’, foi inaugurada na gestão do então prefeito Jorge Teixeira, em 1971 e possui área total de 873 m² de área construída. O local gera cerca de 100 empregos diretos e indiretos e possui 66 permissionários atuando em diversas atividades, entre as quais, venda de peixe, carne, hortifruti, estivas, refeições em geral, e outras.

Wilson Lima e David Almeida também já deram ordens de serviço para revitalização das feiras Prefeito 1 e Prefeito 2, das feiras do bairro Alvorada, de três feiras no bairro da Compensa, além das feiras da Japiinlândia e do bairro São Francisco.

