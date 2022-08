Wilson Lima destaca avanços em políticas do trânsito e benefícios a categorias do setor

Projetos como CNH Social são conquistas desta gestão

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, encerrou a maratona de compromissos de campanha ontem (18), com uma conversa com representantes de associações de autoescolas, de clínicas de trânsito e clínicas médicas e despachantes de veículos em uma casa de eventos na avenida do Turismo.

Wilson conversou com as categorias e destacou o avanços para os segmentos desde 2019.

“Nós conseguimos avançar nesse Governo como nunca antes. O Detran é referência nacional, é um dos mais modernos do Brasil. Hoje você pode ter a sua CNH e o documento do carro no seu celular. Para ter qualquer atendimento no Detran, você pode fazer tudo pelo seu celular, não enfrenta mais fila, acabou aquela humilhação que acontecia no Detran”, disse Wilson Lima.

“Nunca se avançou tanto para melhorar a vida do condutor, do despachante, do instrutor de autoescola. Nunca se deu tanto apoio aos mototaxistas com a entrega de coletes, capacetes e crédito da Afeam. A mais recente conquista foi a CNH Social para pessoas que não têm condições de tirar sua habilitação”, acrescentou Wilson, ao enfatizar a realização de concurso público histórico para o Detran.

Wilson Lima abriu, segundo a assessoria de campanha, mais de 10 mil vagas por meio do projeto CNH Social, que integra o Detran Cidadão. Também tornou 8,9 mil alunos aptos nos cursos de especialização e atualização, por meio do Motociclista Legal.

Além disso, 359 alunos estão sendo atendidos pelo projeto CNH na Escola, ainda conforme dados divulgados pela assessoria.

Para os despachantes, o governador direcionou ações como a liberação de protocolo digital para acesso ao sistema do Detran, para emissão de taxas em seus escritórios.

Por meio do projeto CNH Social, Wilson Lima oportunizou alunos para as autoescolas, fomentando o setor. Também foram realizados mutirões de exames de direção veicular no interior e capital.

As clínicas médicas e psicológicas de trânsito foram beneficiadas com a possibilidade de pagamento de taxas diretamente nos estabelecimentos, além da ampliação do fluxo com a CNH Social, afirma o relatório divulgado pelo comitê de campanha.

Com informações da assessoria