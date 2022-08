Wilson Lima destaca a importância da família em eventos da comunidade evangélica

Candidato participou de dois congressos promovidos por igrejas evangélicas no Amazonas

Na abertura do Congresso de Mulheres da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam), na noite de ontem (26), o candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, destacou a importância da família. Pastores líderes da igreja agradeceram por Wilson ter mantido os templos abertos mesmo no período mais crítico da pandemia.

O candidato esteve acompanhado pela primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima. O congresso é realizado no auditório Canaã, zona sul de Manaus. Segundo os organizadores, o evento vai receber 10 mil pessoas durante os dois dias de programação.

“Todas as vezes que você vai tocar qualquer projeto, você tem que dar atenção a dois pontos importantes se não esse projeto não vai dar certo. Primeiro você tem que ter Deus, depois a família.”, disse o governador.

“Nós passamos por momentos difíceis do Amazonas. Mas nós fomos o único estado brasileiro que tornou a igreja um serviço essencial. Não foi uma batalha fácil, sempre mantive o diálogo aberto com as igrejas”, completou.

O presidente da Ieadam, pastor Jhonatas Câmara, destacou que Wilson manteve um diálogo aberto com a igreja nos momentos mais difíceis do Amazonas. “Agradecemos a Deus a presença do governador Wilson. Esse governador, no momento de maior crise, foi o primeiro do Brasil a ligar para os pastores e dizer para abrirem as igrejas. Pastores, abram as igrejas porque as igrejas têm um papel fundamental”, disse.

Na zona oeste de Manaus, Wilson também participou da Conferência G12 ‘Romper’ – Igreja Missão Global da Fé, que está reunindo 3 mil pessoas. O candidato foi convidado para o evento pelo pastor Roberval Alves, que é fundador da Missão Global da Fé (MGF). Wilson destacou a importância da mulher na família e agradeceu o apoio da primeira dama.

Lançamento de candidatura

Ainda na noite de ontem, Wilson participou do lançamento da candidatura de Wanderson Robinho, do mesmo partido do governador, União Brasil. O evento foi no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

Com informações da assessoria