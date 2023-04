Wilson Lima apresenta potenciais investimentos no Amazonas a empresários espanhóis

Governador está em São Paulo a convite da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil, que tem 250 associados entre grandes corporações e pequenas empresas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou a empresários espanhóis, com negócios de pequeno e grande portes no Brasil, os principais potenciais de investimentos no estado em áreas como de tecnologia e meio ambiente, especialmente projetos do Governo do Estado voltados às comunidades rurais e ao interior.

A exposição foi realizada na manhã de hoje (27), a convite da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil durante encontro em sua sede – em São Paulo. A Câmara reúne 250 associados, de grandes corporações a pequenas empresas, que geram mais de 250 mil empregos e são responsáveis por tornar a Espanha um dos países de maior investimento estrangeiro no Brasil nos últimos 20 anos.

“A gente tem um desafio muito grande, que é o de conciliar preservação com desenvolvimento econômico e isso é possível fazer. Mas para que efetivamente isso aconteça, a gente precisa de tecnologia, de suporte financeiro, precisa de apoio. E um apoio como o da União Europeia e de outros grupos econômicos é muito significativo nesse processo“, declarou Wilson Lima.

O governador ressaltou, ainda, que o estado do Amazonas já possui parceria com três empresas da Espanha instaladas no Polo Industrial de Manaus: a Brasitech, de aparelhos para beleza; a Hummel, que produz filtros de ar para uso automotivo; e a Samar’t, que fabrica placas de identificação veicular.

Também estiveram presentes no encontro o presidente da Câmara Espanhola, Marcos Madureira; o cônsul da Espanha em São Paulo, Miguel Gomez de Aranda; e o conselheiro comercial chefe da embaixada da Espanha em Brasília, José Bernades. Esse último de forma virtual, já que o evento teve transmissão via internet, pelas plataformas zoom e metaverso.

Participaram, ainda, os secretários de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira; da Casa Civil, Flávio Antony; de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo; e do escritório de representação do Amazonas em São Paulo, Alfredo Lins, além de autoridades e gestores públicos de outros estados brasileiros e diretores e executivos de empresas e multinacionais.

Potenciais do Amazonas

Em sua exposição, o governador Wilson Lima apresentou projetos e programas do Governo do Estado que vêm sendo modelo de sustentabilidade e de valorização dos povos que habitam comunidades e cidades do interior e que ajudam a preservar a floresta.

“O Governo do Amazonas tem feito, nos últimos anos, um trabalho de apontar soluções para o desenvolvimento sustentável, que é como você concilia conservação do meio ambiente, desses recursos naturais, com geração de emprego, renda e inclusão social, a partir da inclusão desse artifícios ambientais em uma nova economia de baixas emissões, uma economia verde“, disse Eduardo Taveira, ao destacar os diferenciais do Amazonas como o maior estado da federação, com 97% da cobertura natural conservada e a maior porção de floresta tropical contínua do mundo.

Entre os cases apresentados pelo governador Wilson Lima estão ações de valorização dos povos que vivem na floresta, como o programa Guardiões da Floresta e o turismo de base comunitária.

O governador ressaltou, ainda, a inclusão do Amazonas no mercado de crédito de carbono voluntário, e os investimentos em infraestrutura, educação e habitação, como o projeto de ampliação do abastecimento de água potável, com o Água Boa; a Escola da Floresta em unidades de conservação e os programas Prosamin+ e Prosai. O diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus para a indústria e o desenvolvimento de novas tecnologias foram destacados também.

Ao encerrar sua apresentação, Wilson Lima exibiu um vídeo promocional mostrando avanços feitos no Amazonas durante sua primeira gestão e projetos já em andamento para o segundo mandato. Ele convidou os empresários a visitarem o estado e conhecerem de perto cada área de investimento.

Com informações da Secom