Wilson Lima apresenta balanço do setor primário e aponta investimentos de R$ 307 milhões

Em reunião com representantes do setor, ações do governo para o fortalecimento da agricultura familiar foram destacadas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou hoje (9) um balanço das ações do Governo do Amazonas aos membros da Federação da Agricultura e Pecuária – Amazonas (Faea) e representantes de outras entidades ligadas ao setor primário, onde destacou os investimentos de mais de R$ 307 milhões para o fortalecimento de atividades agropecuárias do estado.

Durante o encontro, o governador ressaltou os diversos programas criados ou fortalecidos durante a atual gestão, que têm trazido mudanças significativas para a vida de milhares de amazonenses, desde a agricultura familiar, passando por pequenos e médios produtores, até modelos de negócios maiores.

O governador listou os principais valores investidos pelo Estado, nesse período de três anos e meio. “Só em Crédito Rural foram 58 milhões de reais. Pagamos 16 milhões de subvenção só para a juta e malva, 3 milhões para as do pirarucu”, relatou.

Wilson Lima destacou pontos importantes de atuação da atual gestão, como a ampliação do número de Feiras de Produtos Regionais da ADS, que hoje contabilizam 20 feiras a mais do que em relação ao final de 2018 de produtos regionais a mais que em 2018.

“Hoje temos 45 Feiras da ADS, com 4,5 mil produtores beneficiados, que comercializaram 68 milhões de reais”.

Programas e ações

Entre as ações de incentivo estão a execução de projetos como Crédito Rural e investimentos por meio dos programas de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) e de Regionalização do Mobiliário Escolar (Promove). Também vale destacar que apenas nesta gestão começou a ser paga a subvenção para produtores de pirarucu.

O Preme, destacado pelo governador, é um programa do governo estadual que garante o direito à merenda com alimentos regionais, valoriza pequenos produtores e cooperativas e contribui para a geração de emprego e renda.

O governo compra 50 itens regionais, entre eles: batata doce, macaxeira, pirarucu, açaí, banana pacovã, farinha de tapioca, batata, cará e abóbora. O total de investimentos é R$ 65 milhões e foram adquiridas 15 mil toneladas de produtos, distribuídas em 521 escolas, um benefício que atendeu 260 mil alunos.

Já o Promove prevê a modernização dos mobiliários escolares, priorizando a aquisição de itens fabricados em polos moveleiros do Amazonas. O total investido, de 2019 a julho de 2022, foi R$ 27 milhões, com a produção de 36.781 mobiliários por 42 moveleiros e 30 associações de 23 municípios fornecedores.

O presidente da Faea, Muni Lourenço, agradeceu pelas decisões adotadas pela gestão estadual durante a pandemia em relação ao setor primário. Naquele período, o governo estadual classificou os estabelecimentos que comercializam produtos agropecuários como essenciais, o que permitiu que eles continuassem abertos e gerando empregos.

“Nos preocupava, naquele momento, não haver interrupção do fluxo de insumos do nosso setor; adubos, fertilizantes e maquinários. Recorremos ao governador e prontamente tivemos a garantia de que os estabelecimentos seriam incluídos nas atividades essenciais”, relembrou.