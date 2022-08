Wilson Lima anuncia concurso na assistência social como compromisso de novo mandato

Candidato à reeleição, governador também se compromete a criar coordenações estaduais de assistência social por calhas, no interior

Candidato à reeleição pelo União Brasil, o governador Wilson Lima, anunciou, na noite de ontem (30), a realização de concurso público na área da assistência social, como compromisso para o próximo mandato.

Em encontro com assistentes sociais e com representantes de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) da capital e interior, no auditório da Universidade Nilton Lins, zona centro-sul de Manaus, Wilson também anunciou outras melhorias para a categoria.

“Para o próximo mandato eu quero assumir o compromisso de realizar concurso público para a assistência social. Vamos também regulamentar a carga horária da psicologia e estabelecer o piso salarial dos assistentes sociais e psicólogos”, afirmou o governador.

“Assim como estamos fazendo na saúde, vamos criar coordenações estaduais de assistência social nas calhas, para dar melhor apoio aos municípios. Vamos aumentar o cofinanciamento da assistência social para os municípios”, completou Wilson.

O governador também anunciou a construção de um Centro de Convivência da Família na zona leste de Manaus, para garantir o acesso da população da região a atividades sociais, culturais e de lazer.

Wilson participou do encontro com a integrantes da rede de assistência social acompanhado da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima; e da deputada estadual e candidata à reeleição, Alessandra Campêlo (PSC).

Além de organizações da capital, também participaram representantes da área social dos municípios de Manacapuru, Iranduba, Beruri, Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Novo Airão.

Comício

O candidato encerrou a agenda na noite de ontem no bairro São José, zona leste de Manaus. Em um comício com a presença da primeira-dama Taiana Lima e candidatos proporcionais, Wilson lembrou que foi morador da zona leste e destacou conquistas como o passe livre estudantil para todos os alunos das redes municipal e estadual que vão para a escola de ônibus.

Ele também ressaltou o pagamento do Auxílio Estadual Permanente para 300 mil famílias e os avanços no Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+).

Wilson foi a Brasília nesta terça-feira para articular a aprovação do pedido do Governo do Amazonas para contratação de empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para execução do Prosamin+. O pedido de autorização foi encaminhado ao Senado pelo Governo Federal, que também já havia aprovado a operação.

A operação de crédito externo, no valor de U$ 80 milhões, é a última etapa para assinatura do contrato com o BID. As obras do Prosamin+ já iniciaram com a contrapartida estadual, que é de U$ 34,3 milhões.

Com informações da assessoria