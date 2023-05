Wilson Lima anuncia antecipação da primeira parcela do 13° salário de servidores

O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (01º de Maio), Dia do Trabalhador, a antecipação da primeira parcela do 13º salário para servidores públicos estaduais do Governo do Estado. O pagamento será feito nos dias 11 e 12 de maio, antecedendo o Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o comércio varejista.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), cerca de 110 mil servidores serão beneficiados com a antecipação. A iniciativa é importante para o aquecimento do comércio, com injeção de aproximadamente R$ 310 milhões na economia do Amazonas.

No anúncio, feito nas redes sociais, o governador ressaltou a importância do adiantamento como forma de reconhecimento do trabalho realizado pelo servidor estadual. “Essa é uma forma de reconhecer o trabalho dessas pessoas que se dedicam a servir e a melhorar a vida do povo do nosso estado. A todos os trabalhadores, meu compromisso em continuar trabalhando para gerar cada vez mais emprego e renda no Amazonas”, disse Wilson Lima.

