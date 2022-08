Wilson Lima antecipa pagamento de agosto aos beneficiários do Auxílio Estadual

Benefício será liberado nesta sexta-feira (12) em comemoração ao Dia dos Pais

O governador Wilson Lima anunciou hoje (10), a antecipação do pagamento do Auxílio Estadual Permanente do mês de agosto. O benefício, que é liberado todo dia 15 de cada mês, será pago nesta sexta-feira (12) em virtude do Dias dos Pais, comemorado no próximo domingo.

Cerca de 300 mil pessoas recebem o benefício em Manaus e nos 61 municípios do interior, injetando mensalmente na economia local, aproximadamente, R$ 45 milhões. Wilson Lima ressaltou que os R$ 150 ofertados pelo Auxílio Estadual são uma garantia de dignidade para essas pessoas.

“Em comemoração ao Dia dos Pais, estamos antecipando o pagamento desse mês. Essa é uma forma da gente levar um pouco mais de alegria para essas famílias. Quero também aproveitar a oportunidade para desejar um Feliz Dia dos Pais a todos os amazonenses” enfatizou o governador.

Lançado pela gestão de Wilson Lima, o Auxílio Estadual é o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas e garante a segurança alimentar da população em situação de pobreza e extrema pobreza, ao mesmo tempo em que incrementa a economia dos 62 municípios do estado.