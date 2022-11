Wilson Lima acompanha pavimentação dos primeiros 5 quilômetros do Anel Viário Leste

Via terá extensão total de 18,3 quilômetros e formará, juntamente com o Anel Sul, a maior obra de mobilidade urbana de Manaus

O governador Wilson Lima acompanhou ontem (1), as obras de construção do Anel Viário Leste, que já atingiram 36% de execução. Juntamente com o Anel Viário Sul, o Anel Leste vai desafogar o trânsito de carretas nas avenidas Rodrigo Otávio e Efigênio Salles ao dar acesso ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e às rodovias BR-174 e AM-010. As duas vias, juntas, somam 27 quilômetros de extensão.

Wilson Lima acompanhou o início do trabalho de pavimentação da obra. “A gente já tem aqui cerca de 5 quilômetros pavimentados, e estamos na fase final das obras do viaduto da Bola do Puraquequara, no Distrito Industrial. Vai desafogar muito o trânsito, é a maior a maior intervenção viária de todos os tempos”, disse o governador.

O Anel Viário Leste tem a extensão total de 18,3 quilômetros. A via inicia no trevo da avenida dos Oitis e termina na avenida Margarita, no trecho compreendido na Reserva Florestal Adolpho Ducke.

Estão sendo executados os serviços de asfaltamento, terraplenagem, demolições e drenagem, além de construção de sarjeta, calçada e ciclovia no trecho da Reserva Ducke até o Ramal do Brasileirinho.

Obra em números

Já foram aplicadas mais de 4 mil toneladas de asfalto nos trechos da Reserva Ducke e Trevo Oitis. O investimento na construção somará, ao final dos trabalhos, R$ 317 milhões.

Além de melhorar o trânsito da cidade, reduzindo o tempo de viagem até o Centro de Manaus, ou até o aeroporto, a construção do Anel Leste tem gerado emprego para mais de 2 mil trabalhadores.

O Anel Sul, complexo que liga o viaduto Lydia Eira Corrêa, na confluência das avenidas Torquato Tapajós e Turismo, até a altura do Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam), tem 8,7 quilômetros de extensão.

Até o momento, um percentual de 85% do projeto já foi executado, correspondente a cerca de 4,1 quilômetros. Os outros 4,6 quilômetros serão entregues ainda neste ano. Assim como acontece no Anel Leste, a obra tem gerado emprego para quase 900 trabalhadores.

Com informações da assessoria