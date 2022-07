Websérie da Águas de Manaus esclarece população com dicas sobre saneamento na cidade

A websérie traz para o internauta assunto sério falado de maneira simples e com exemplos cotidianos

A partir desta semana, a Águas de Manaus passa a contar com uma nova ferramenta que irá contribuir para a conscientização dos manauaras em relação ao saneamento básico: a websérie “Águas Explica”. A novidade faz parte das comemorações em alusão aos quatro anos que a empresa atua na capital amazonense, contribuindo para o desenvolvimento da cidade em relação ao saneamento básico.

Disponibilizada no novo canal de YouTube da concessionária, a série irá abordar assuntos relacionados ao saneamento, com uma linguagem simples e de fácil entendimento para todos os públicos.

O “Águas Explica” chega em um modelo novo e interativo. Cada vídeo tem um tema diferente, relacionado a atuação da empresa na cidade. Além do Youtube, a websérie, também estará disponível nas redes sociais da Águas de Manaus.

“Nossa meta é conseguir fazer com que a mensagem chegue a todos e, o mais importante, que seja compreendida e reproduzida. Manaus vive hoje um momento de evolução em relação ao saneamento basico e fazer parte desse desenvolvimento é uma satisfação para todos nós”, frisou o diretor-presidente da Águas de Manaus, Thiago Terada.

No primeiro vídeo lançado nesta semana, o assunto abordado é a infraestrutura da rede de esgotamento sanitário. Nele, o internauta terá a oportunidade de entender todo o processo, desde a saída do esgoto da casa do morador, passando pelo tratamento até a devolução da água livre de poluentes à natureza.

Os vídeos serão postados na plataforma YouTube todas as quartas-feiras e também estarão disponíveis no site da Águas de Manaus, no Facebook e Instagram oficiais da empresa.

Na sequência da websérie, serão abordados novos assuntos relacionados ao esgotamento sanitário, como os benefícios para a saúde da população, meio ambiente, diferença entre esgoto e drenagem, a importância da conexão à rede de esgoto, como é feita a cobrança, investimentos e descarte correto de resíduos.

Para assistir ao primeiro vídeo, bastar acessar: https://youtu.be/X3j9Jmfh4RA, ou por meio de nossas redes sociais:

www.facebook.com/aguasdemanaus;

www.instagram.com/aguasdemanaus;

www.linkedin.com/in/aguasdemanaus;

www.aguasdemanaus.com.br

