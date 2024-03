Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24 após agredir Davi durante a festa, na madrugada de hoje (2). Mais cedo, o brother conversou com aliados e disse que foi acordado por ela.

O que aconteceu entre Wanessa e Davi

Mais cedo, Davi reclamou com Matteus sobre o comportamento de Wanessa durante a madrugada. A cantora o acordou no Quarto Gnomo e o brother disse que se sentiu agredido. “Ela viu que eu estava deitado. São quatro camas naquele quarto, ela veio bater logo na minha cama? Além disso ser provocação, é falta de respeito”, ele desabafou. “Eu estava dormindo, cara. Perdi até o sono”, disse o baiano.

Aviso na casa do BBB 24

Os confinados dormiam quando o aviso sobre os pertences de Wanessa soou na casa. “Atenção senhores, por favor arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente. Atenção a todos, coloquem os pertences da Wanessa na despensa”, diz a voz.

Repercussão após desclassificação

Brothers e sisters ainda não sabem o que aconteceu com Wanessa e especulam o motivo: “Ela apertou o botão?”, pergunta Lucas Henrique. “Deve ser alguma coisa com família”, sugere Leidy Elin. Os brothers também lembram a atitude da cantora com Davi na madrugada. “Ela encostou nele ontem?”, pergunta Pitel, lembrando que o baiano estava incomodado com episódio.

Tadeu Schmidt diz que Wanessa está bem: ‘A caminho de casa’

Após a desclassificação de Wanessa, Tadeu Schmidt faz a primeira comunicação com a casa antes de iniciar a Prova do Anjo, avisa aos participantes que a cantora está bem. Confira o aviso na íntegra:

“Antes de qualquer coisa, quero dar a informação que mais importa para vocês e para todo mundo: a Wanessa já está a caminho de casa. Eu mesmo já falei com ela. Está tudo bem, mas ela descumpriu uma regra do programa e está fora do jogo. A gente segue por aqui. Bola para frente e hoje temos Prova do Anjo, mais uma vez uma prova importantíssima. O Anjo é autoimune e vai imunizar mais alguém”.

Com informações do GShow