Wallace volta após polêmica e joga em título do Cruzeiro na Superliga

Um dos grandes nomes da história do vôlei do Cruzeiro, coube a Wallace fazer o ponto do oitavo título do clube na Superliga Masculina, neste domingo (30), sobre o Minas, e justamente no dia em que voltava às quadras após três meses.

O oposto ficou fora da equipe nesse longo período devido a uma suspensão imposta pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Wallace iniciou a decisão diante dos minas-tenistas na reserva, mas foi acionado algumas vezes e fez o 25º ponto da vitória no terceiro set.

O jogador foi impedido de atuar nos últimos meses pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro (CECOB) devido a uma publicação nas redes sociais, feita em 31 de janeiro, em que perguntava se seguidores “dariam um tiro” em Lula (PT), presidente da República.

Relembre o caso Wallace

Em 31 de janeiro, Wallace publicou uma foto no Instagram em que segurava uma arma em um estande de tiro. Na oportunidade, o jogador perguntou aos seguidores em uma enquete se “dariam um tiro no Lula”.Após o ato, no dia 3 de fevereiro, Wallace foi suspenso das quadras pelo COB por 90 dias. Com isso, o atleta teria retorno previsto apenas para maio.

O oitavo e histórico título da Superliga

Dono da melhor campanha da Superliga na fase classificatória, o Cruzeiro venceu o Minas na final deste domingo (30), por 3 sets a 0, em São José dos Campos, e conquistou o oitavo título da competição. As parciais foram 25/18, 25/19 e 25/20.Com mais um troféu, o clube celeste se isolou como o maior campeão do torneio e chegou à sexta taça da liga nacional em 10 anos.

A equipe faturou a Superliga nas temporadas 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022 e 2022/2023.

Hegemônico no voleibol brasileiro nos últimos 13 anos, o time de Filipe Ferraz soma 49 títulos em 58 finais. Ao todo, foram 66 torneios disputados no período.

FONTE: CNN BRASIL