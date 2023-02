Walcyr Carrasco se inspira em história real para criar ‘Índio do Buraco’ em novela da Globo

A inspiração de Walcyr Carrasco surgiu de uma história impressionante para criar personagens de Terra Vermelha (título provisório). Na próxima novela das nove da Globo, que estreia em maio no lugar de Travessia, existirá o Índio do Buraco, baseado num misterioso caso real. Na sinopse da história, o autor se refere a ele como “um personagem especial”.

De acordo com a descrição do personagem feita pelo autor, o indígena viveu décadas em um buraco sem que nunca fosse descoberta sua etnia, sua língua. “O real morreu recentemente, e faremos uma homenagem a ele, criando um personagem semelhante que também morrerá ao longo da trama”, escreveu Carrasco no documento entregue à produção.

O chamado Índio do Buraco ficou conhecido como um exemplo da luta dos povos originários do Brasil. Ele viveu durante quase 30 anos abrindo buracos no chão da floresta, na Terra Indígena Tanaru, em Rondônia, sem nenhum contato com a sociedade externa. Assim como o personagem de Terra Vermelha, o nome, a etnia e a língua dele nunca foram descobertos.

O indígena foi encontrado morto por agentes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em 23 de agosto de 2022, durante uma atividade de rotina no interior de Tanaru. Imagens feitas pelas câmeras instaladas para monitorá-lo haviam flagrado fazendeiros invadindo a palhoça onde ele vivia.

Durante a trama, protagonizada por Barbara Reis, Cauã Reymond e Johnny Massaro, os indígenas trarão a memória de seu povo, suas histórias, suas lendas, seus cultos. Carrasco também irá mostrar a conexão com outros povos abrigados na floresta, que também perderam suas terras e, muitas vezes, sua identidade.

“Todas essas regiões sofreram (e sofrem) conflitos com terras indígenas. Mas os povos originários ainda estão aí. No caso, para representá-los, e à sua trajetória, temos quatro personagens, da etnia Guató”, disse Carrasco, que fez questão de ter um legítimo indígena na novela.

