Voz de Lula acende sinal de alerta e passa a ser motivo de preocupação da campanha

A dificuldade de Lula com a voz em alguns momentos dos comícios chamou a atenção e fez reviver uma preocupação antiga no entorno do petista. Depois de sair da prisão em novembro de 2019, o candidato a presidente do PT chegou a fazer sessões semanais com fonoaudióloga e usou um discreto aparelho de audição.

Pessoas que conhecem Lula avaliam que ele precisará se poupar e ter mais tempo de descanso para não ficar sem voz até o fim da disputa eleitoral. O problema maior para o petista são justamente os comícios, quando acaba falando alto.

O aparelho auditivo tinha a função de fazer com que Lula escutasse melhor e não gritasse tanto. De acordo com integrantes do seu entorno, o petista relaxou nos cuidados com a voz nos últimos meses por causa do ritmo intenso das atividades políticas.

Na segunda-feira, em um ato na USP, o candidato do PT também teve dificuldade em alguns momentos do discurso. Os problemas do petista com a voz são frequentes há alguns anos. Reconhecido pela boa capacidade de comunicação em cima do palanque, Lula tem afirmado nos últimos tempos, nos atos políticos, que precisa ter uma garrafa de água ao lado para a voz não falhar.

Quando presidia o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC nos anos 1970, Lula fez discurso sem microfone em assembleia para 100 mil trabalhadores no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Em 2011, o ex-presidente foi diagnosticado com um câncer na laringe. Lula fez tratamento com quimioterapia e radioterapia e se curou da doença. O petista se submete rotineiramente a check ups, que atestam suas boas condições de saúde.

Depois do câncer, o candidato adotou uma rotina diária de exercícios físicos. A sua assessoria costuma postar fotos na academia numa tentativa de construir a imagem de que o petista, aos 76 anos, tem vitalidade.

No último dia 9, enquanto participava de um debate na sede da Fiesp, Lula deixou uma caneta cair no chão. O presidente da entidade, Josué Gomes, e o vice do petista, Geraldo Alckmin, tentaram ajudá-lo a pegar o objetivo, mas foram repreendidos.

“Parece que eu não posso nem pegar uma caneta. Se eu não posso pegar a caneta, não posso ser presidente. Preciso mostrar vigor aqui para vocês”, disse Lula.

Com informações do IG