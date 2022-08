‘Vou dar muito trabalho’, diz Arthur ao destacar papel de um senador no Cacau Pirêra

Em encontro no Cacau Pirêra, o candidato ao Senado ouviu populares e reavivou seu compromisso na luta para dar uma vida melhor aos amazonenses

“O Amazonas está mostrando a vontade de eleger alguém que defenda os interesses do nosso estado e da nossa gente, que defenda de forma intransigente os empregos da Zona Franca de Manaus”, disse o candidato a senador pela federação PSDB-Cidadania, Arthur Virgílio Neto, durante encontro com os moradores do Distrito de Cacau Pirêra, município de Iranduba. “Ninguém tenha dúvidas de que vou dar muito trabalho”, reforçou Arthur, ao afirmar que usará todos os instrumentos disponíveis a um senador da República para fazer valer o direito dos amazonenses.

Situado a nove quilômetros de Manaus e separado apenas por uma ponte (a Jornalista Phelippe Daou, sob o rio Negro) da sede do governo do Estado, o distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba, reclama por soluções para a falta de empregos, além de infraestrutura adequada para enfrentar as enchentes e um olhar diferenciado para a saúde.

Arthur Neto assegurou que, enquanto senador, vai atuar de forma firme para encontrar e direcionar recursos para os municípios do Amazonas em busca de alavancar a economia e proporcionar saúde, educação e infraestrutura. “Meus olhos estarão atentos para localizar essas verbas e, por meio de emendas, destinar recursos aos municípios do Amazonas”, afirmou, acrescentando que a luta por empregos e pelo desenvolvimento econômico passa, necessariamente, por salvaguardar prerrogativas e exigir respeito ao Amazonas”, observou, sob aplausos, acompanhado de líderes locais e de sua esposa e presidente do PSDB-Mulher-AM, Elisabeth Ribeiro.

Virgílio destacou ainda a inércia de alguns representantes amazonenses no Congresso para enfrentar os constantes ataques contra a Zona Franca de Manaus. “Não podemos ficar calados enquanto os ataques estão quase matando a nossa Zona Franca. Aliás, vou resgatar a proposta de ementa que fiz quando senador, de mudarmos esse nome para Polo Industrial da Amazônia Brasileira. Não adianta fazer discursinhos. É preciso parar sessões, boicotar o que quer que seja em nome dos empregos dos amazonenses. Esse é o papel de um senador de verdade”, explicou.

Para a moradora de Cacau Pirêra, Gisele Gonçalves, a ida de Arthur para conversar com os moradores foi muito importante. “Nosso município está esquecido e precisamos muito de alguém que nos ajude, principalmente na área de saúde. E Arthur é a pessoa certa para isso”, estimou. Paula Souza, que reside no distrito há 15 anos, em uma área que todos os anos sofre com as enchentes, disse que gosta das propostas de Arthur e tem especial expectativa com a área de saúde por ter dois filhos especiais que precisam de muitos cuidados e remédios. “Não é fácil enfrentar toda essa situação, mas o Arthur toca com muita atenção nessa área. Gosto e acredito nas propostas dele”, declarou.

Outra moradora, Terezinha de Jesus, que trabalha com vendas e como costureira, foi firme em dizer que o povo está sofrendo por falta de emprego. “Confio nele, conheço o trabalho dele. Ninguém me pediu, mas vou votar nele”, garantiu, taxativa.

