Voluntários da Lacc promovem manhã de solidariedade e afeto a pacientes da FCecon

A Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) mobilizou voluntários que visitaram na manhã de hoje (22), pacientes em tratamento na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), no bairro Dom Pedro, para exercitar mais uma vez a solidariedade, com a entrega de brindes alusivos ao Dia dos Pais, e reforçar a humanização no ambiente hospitalar, com acolhimento às pessoas que lutam contra o câncer. O presidente da instituição, mastologista Jesus Pinheiro, explicou que esse tipo de atividade contribui para a recuperação dos pacientes e amplia o vínculo entre eles e os profissionais que atuam na oncologia.

Foram entregues durante a visitação aos leitos e aos setores de Oncologia Clínica, Radioterapia e Ambulatório, cerca de 70 kits de higiene pessoal, além de bonés doados a partir de uma campanha desenvolvida pelo Departamento de Call Center da Lacc, nas últimas semanas.

“Procuramos levar carinho e estimular esses atos de amor ao próximo, uma vez que a luta contra o câncer é árdua e muitas vezes prolongada. Muitos pacientes acabam passando mais tempo no hospital do que em casa, com seus familiares e amigos. Então, acaba sendo uma forma de confortá-los e de mostrar que eles não estão sozinhos nessa batalha”, explicou Pinheiro.

Na sede da Lacc, também no Dom Pedro, houve, no último fim de semana, a tradicional comemoração de Dia dos Pais, com sorteio de brindes aos pacientes acolhidos pelos projetos sociais da entidade, oferta de lanches, atividades recreativas e muita interação. Os funcionários e voluntários da ONG também estiveram presentes.

“Nossos projetos sociais buscam levar apoio às famílias dos pacientes oncológicos. Alguns deles vêm do interior e não têm onde ficar e nem condições financeiras de se manter em Manaus. Por isso, oferecemos um quarto custeado pela Lacc, nas proximidades da FCecon, para pessoas selecionadas pelo Serviço Social do hospital, que atendem os requisitos necessários e que estão em situação de vulnerabilidade. Também doamos, semanalmente, cerca de 100 cestas básicas às famílias cadastradas, além de contribuir com a destinação de passagens fluviais e terrestres para os que precisam retornar a Manaus para tratamento. É uma forma de garantir que elas não abandonem o tratamento”, destacou Jesus pinheiro.

Conheça a Lacc e saiba como doar

A Lacc foi fundada há 64 anos e desenvolve ações sociais e educativas no Amazonas, através de recursos doados pela população. Entre os projetos, estão: a destinação mensal de cestas básicas a pacientes com câncer, que se encontram em situação de vulnerabilidade social; o aluguel de quartos nas proximidades da FCecon, para acolher pacientes vindos do interior; o transporte de pacientes em tratamento de quimioterapia e radioterapia; a aquisição de alimentação especial para pacientes com restrição alimentar, em decorrência do câncer; o custeio de passagens terrestres e fluviais aos que moram em outras cidades do Amazonas, entre outros.

Para doar à Lacc, basta ligar para os telefones (92) 98484-5436 / 2101-4900, acessar o site www.laccam.org.br ou fazer uma transferência de qualquer valor via PIX , com a seguinte chave: CNPJ 04.499.182/0001-48 .

