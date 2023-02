Volodymyr Zelensky convida Lula para visita à Ucrânia; proposta é conversa ‘olhos nos olhos’

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou hoje (24), o interesse em encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O líder do país europeu convidou o petista para ir à Ucrânia.

Após ser questionado pelo repórter do SBT Sérgio Utsch, durante uma coletiva de imprensa, Zelensky respondeu:

“Convidei Lula para vir à Ucrânia e realmente quero um encontro com ele. Adoraria ter sua assistência e apoio para iniciar conversas com a América Latina. Estou apenas esperando encontrá-lo, cara a cara, e acho que assim eu e a Ucrânia poderíamos ser mais bem compreendidos na região”, disse o presidente ucraniano.

“Estou realmente interessado nisso. Estou esperando pelo nosso encontro. Face a face vou me fazer entender melhor”, disse Zelensky.

A posição oficial do Brasil é de condenar a invasão, mas sem tomar lado a nenhuma das nações.

Mais cedo, o presidente do Brasil disse ser urgente “que um grupo de países, não envolvidos no conflito, assuma a responsabilidade de encaminhar uma negociação para restabelecer a paz.”

Com informações da Gazeta Brasil