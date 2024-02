Fabricante não incluiu a fabricação nacional de carros elétricos no plano bilionário até 2028, mas já se prepara para isso

A Volkswagen não incluiu em seu plano de R$ 9 bilhões até 2028 a produção nacional de um carro elétrico. Mas esse projeto está no radar, conforme revelou o CEO da empresa no Brasil, Ciro Possobom. Em entrevista ao podcast CBN Autoesporte, que foi ao ar nesta semana, o executivo confirmou que a empresa tem “estudos fortes” para fabricar um elétrico no país em seu próximo ciclo de investimentos, que já está sendo pensado para o fim da década.

“Neste plano (entre 2025 e 2028) não tem a produção de elétricos ainda, mas a gente tem estudos bem fortes para a produção nacional de elétricos”, disse Possobom. O CEO nacional da marca explicou que o projeto só será viável economicamente se houver uma escala produtiva anual na casa de seis dígitos. “A gente não quer produzir um elétrico no Brasil para vender 10 mil, 20 mil unidades (por ano). Não dá. Quando falamos na produção de um veículo, tem que vender 100 mil unidades anuais”, acrescentou.

“Tem que ter escala. Então estamos trabalhando forte para ter a produção de um elétrico aqui, que seja acessível ao consumidor brasileiro e bom para todos”, completou Ciro, sem apontar para nenhum modelo, estabelecer qualquer tipo de prazo ou dizer em qual das fábricas da Volkswagen instaladas hoje no Brasil esse futuro produto poderia ser montado.

Entretanto, Possobom deixou claro que a Volkswagen não quer se prender a apenas um tipo de tecnologia de propulsão, seja elétrica ou mesmo híbrida. Segundo ele, a companhia seguirá apostando nos modelos apenas a combustão nos próximos anos, sejam flex ou movidos apenas a gasolina, bem como em todos os tipos de híbridos flex: leves (MHEV), plenos (HEV) ou plug-in (PHEV ou com recarga externa).

“Hoje, temos uma linha com 11 carros, então temos sempre que renovar. As atualizações de modelo, os facelifts, vão acontecer. Mas também vamos trazer novos carros importados e complementar nossa oferta de elétricos a combustão. A Volkswagen é uma marca para todos. O consumidor é vasto e nós, como uma das grandes montadoras do mundo, temos um leque de opções muito grande”, apontou.

Dentro do ciclo de R$ 9 bilhões até 2028 a fabricante de origem alemã promete 16 lançamentos entre produtos inéditos e renovações de outros já existentes, sejam nacionais ou vindos de fora. “Não posso dizer (ainda quais serão os lançamentos). Mas a Volkswagen tem vários carros já em linha e outros que ainda vão chegar em breve lá fora, muito legais, e que estamos estudando o que trazer para nossos clientes na região”, completou.

Com informações do Autoesporte Globo