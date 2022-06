Vôlei: Brasil vence a Sérvia com tranquilidade por 3 a 0 pela Liga das Nações feminina

Com o resultado, o Brasil encerra a 2ª etapa, em Brasília, com 3 vitórias, totalizando 6 triunfos na competição em 8 jogos disputados

A Seleção Brasileira de vôlei superou rapidamente a derrota contra a Itália, entrou em quadra neste domingo e bateu a Sérvia com tranquilidade. A equipe de Zé Roberto mostrou autoridade e venceu por 3 sets a 0, no último jogo em Brasília, no ginásio Nilson Nelson.

Com o resultado, o Brasil encerra a segunda etapa, em Brasília, com três vitórias, totalizando seis triunfos na competição em oito jogos disputados.

O Brasil soube pressionar as adversárias, fez bom jogo e fechou o primeiro set com a parcial de 25-21. No período seguinte, as brasileiras montaram bem bloqueio e pontuaram bem, abrindo nove pontos de vantagem da Sérvia. Sendo superior, o Brasil fechou o set com bastante folga: 25-9.

O terceiro set já foi mais acirrado, com o placar apertado. O Brasil chegou a ficar atrás na parcial, mas foi se recuperando e abriu vantagem para chegar na reta final e fazer 25-21.

A próxima fase começa no dia 29 de junho, em Sofia, na Bulgária. O primeiro compromisso do Brasil na terceira etapa é contra a China, às 11 horas (de Brasília).

Com informações do Terra