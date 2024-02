Rainha de bateria da Salgueiro há 15 anos, atriz revelou em entrevista, que ainda precisa lutar contra o preconceito com mulheres mais velhas e entregou todos os detalhes da sua preparação para o desfile das escolas de samba

Aos 48 anos, Viviane Araujo nunca esteve tão confiante e segura para desfilar na Sapucaí neste domingo (11) pela escola de samba Salgueiro. A rainha de bateria, que completou 15 anos no posto, se tornou a pessoa há mais tempo na função no Carnaval do Rio de Janeiro, e deu uma entrevista exclusiva para Marie Claire, na qual falou sobre a pressão estética na folia, preparação para o dia do desfile e reforçou sua luta contra o etarismo.

Refletindo sobre o que o Carnaval desse ano traz de novo para a artista, Araújo conta que a grande novidade está no que a escola irá mostrar na avenida e na sua fantasia. “Cada ano é um ano, você vai obtendo mais experiência. Hoje tenho mais confiança, sou mais segura”.

Mas ela entende que tem um grande desafio nas mãos: mostrar que, no Carnaval, não pode existir etarismo. “A mulher pode estar no lugar que ela quiser, aonde ela quiser, fazendo o que ela quiser”, garante.

Mulheres mais velhas, Carnaval mais novo

“Tenho 48 anos e às vezes vejo comentários: ‘Ah, você não acha que está na hora de parar?’, ‘Acho que já deu’, ‘Acho que você pode passar seu posto’. Ainda ouço algumas coisas. É bem pouquinho, mas ouço. E esse é o meu desafio: provar justamente o contrário”

Ela ainda conta que, por mais que seja uma grande referência de estilo de vida para muitas mulheres — principalmente na folia —, não acredita em um “corpo de Carnaval”. A atriz vive desde julho do ano passado uma longa preparação para manter o seu corpo saudável e pronto para o grande dia. Isso inclui uma árdua rotina de exercícios físicos, acompanhamento nutricional, dermatológico, hormonal e realiza uma série de procedimentos para dar um glow up até o Carnaval.

Ela ainda acrescenta que não existem padrões para a folia e reforça que é uma festa democrática, na qual todos podem (e devem) aproveitar: “Carnaval tem espaço para todo mundo. Carnaval é alegria, felicidade, você se sentir bem e feliz. São vários corpos: gordo, magro, sarado, esbelto, fino… você vê de tudo. Não tem esse padrão. O bacana é você se sentir bem, feliz com o seu corpo.”

Com informações da Marie Claire