Vítimas fatais de deslizamento no Jorge Teixeira são atendidas pelo SOS Funeral da prefeitura

No último domingo, 12/3, a cidade de Manaus foi assolada por fortes chuvas que causaram um deslizamento de barranco no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, resultando na morte de oito pessoas, sendo quatro delas crianças. Em meio a essa tragédia, o atendimento do SOS Funeral, serviço da Prefeitura de Manaus, foi fundamental para garantir o apoio às famílias das vítimas.

O SOS Funeral é um serviço oferecido pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) que tem como objetivo prestar assistência às famílias em momentos de perda, oferecendo apoio desde a remoção do corpo até a realização do sepultamento. O serviço é gratuito e está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.

No caso do deslizamento de terra ocorrido no Jorge Teixeira, o SOS Funeral foi acionado imediatamente e uma equipe foi enviada ao local para prestar assistência às famílias das vítimas. A ação contou com o apoio de outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, para realizar o trabalho com segurança e eficiência.

“Em momentos de tragédia como esse, é importante destacar a importância de serviços como o SOS Funeral, que ajudam a garantir que as famílias das vítimas recebam o apoio necessário para lidar com a perda. A atuação da equipe no Jorge Teixeira foi essencial para que as famílias pudessem enfrentar esse momento tão difícil com um mínimo de conforto e respeito”, afirmou o secretário da Semasc, Eduardo Lucas.

Os corpos das vítimas deverão ser liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) a partir das 14h desta segunda-feira, 13/3, e os sepultamentos deverão acontecer nesta terça-feira, 14/3.

Para a dona de casa Helena Cristina, que perdeu duas pessoas da família no deslizamento, o momento é de dor e tristeza. “Está sendo muito difícil para mim, muito difícil. Principalmente porque a minha prima já morou comigo. Estou aqui no IML desde às 10h e eles falaram que os corpos só serão liberados agora a tarde, então estou aguardando”, concluiu.

Óbitos identificados

Do total de 11 famílias atingidas pelo deslizamento do barranco, três famílias tiveram vítimas fatais. São elas:

Kaleb Mendes Nunes – 7 anos

Cleberson Nunes Barbosa – 34 anos

Jucicleia Barbosa de Lima – 32 anos

Heloísa Lima – 7 anos

Rosmig Helena Salazar – 44 anos

Island Frango Colares – idade não identificada

Israel Jonniel Frango – 7 anos

Dainelson Bosniel Alvorado – 5 anos

A Semasc continuará dando todo o suporte e apoio psicológico às famílias atendidas pelo SOS Funeral.

