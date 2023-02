Vítimas de terremoto na Turquia e Síria passam de 24 mil

O número de mortos no terremoto que atingiu regiões da Turquia e da Síria já ultrapassa 24 mil. De acordo com os balanços oficiais mais recentes, mais de 20,6 mil morreram na Turquia e mais de 3,5 mil na Síria.

O maior terremoto registrado em 80 anos nas duas regiões, de magnitude 7.8, ocorreu na madrugada de segunda-feira (6), no povoado de Kahramanmaras, no sudoeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria.

Com um raio de alcance de 250 quilômetros, o tremor foi sentido em centenas de municípios e cidades dos dois países.

O epicentro ocorreu a 10 quilômetros da superfície. Tal profundidade é considerada baixa e pode explicar, em parte, o tamanho da destruição provocada.

O terremoto já é o sétimo desastre natural mais mortal deste século. A tragédia supera o terremoto e o tsunami que abalaram o Japão em 2011.