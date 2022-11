Virada Sustentável agita o fim de semana com atividades gratuitas para todas as idades

Neste sábado e domingo, dias 5 e 6 de novembro, a capital amazonense recebe o maior festival em prol da sustentabilidade na América Latina, a Virada Sustentável Manaus. A edição de 2022 marca o retorno do festival em formato presencial, após o pico da pandemia de Covid-19, e traz uma programação com mais de 50 atividades gratuitas de cultura, esportes e educação ambiental para todos os públicos.

O objetivo das atividades é incentivar a sociedade a adotar ações positivas para a conservação do meio ambiente e da floresta amazônica. A Virada Sustentável Manaus é realizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com a Virada Sustentável Nacional e com apoio de mais de 35 organizações da sociedade civil, que fazem parte do Conselho Criativo, além de centenas de voluntários. Neste ano, o evento é oferecido pela Fundação Casas Bahia, responsável pelas ações sociais da empresa Via, com o propósito de fortalecer sua atuação em Manaus e potencializar o que as comunidades locais têm de melhor.

“Queremos nos conectar com os manauaras e apoiar iniciativas que gerem impacto positivo local. Por isso, reconhecemos a importância da Virada Sustentável Manaus e apoiamos esse importante evento”, afirma Natália Menezes, gerente da Fundação Casas Bahia.

Segundo a coordenadora da Virada Sustentável Manaus e supervisora da Coordenadoria de Cidades Sustentáveis da FAS, Cristine Rescarolli, a programação inclui atividades de educação ambiental, ações de limpeza, palestras educativas, atrações musicais, feira que incentiva a economia verde e serviços para a comunidade.

“Retornamos à nossa programação em formato presencial com força total, com o objetivo de mobilizar e conscientizar o público sobre a importância da conservação do meio ambiente e da sustentabilidade para o planeta, e para diminuir os impactos das mudanças climáticas. Serão dois dias repletos de atividades ambientais e socioculturais, em que todos os públicos podem participar de forma gratuita”, afirma.

Programação – Dia 5 (sábado)

O primeiro dia da Virada Sustentável Manaus inicia com uma atividade de limpeza na Orla do Amarelinho, no Educandos, em parceria com o Movimento Igarapés Limpos, das 9h às 11h.

A loja Casas Bahia, situada no bairro Mutirão, terá a apresentação gratuita da Banda Encontro das Águas, das 9h às 11h, além da doação de mudas de árvores e uma ação de descarte de material eletrônico.

Na Universidade Nilton Lins, das 8h às 12h, acontecerá a exposição Re-Waste – Ações de Sustentabilidade.

No bairro Redenção, na Rua São Vicente, haverá um drive thru ambiental com coleta de resíduos sólidos, das 14h às 17h. Das 15h às 16h, na sede da ONG Reusa, ocorre uma capacitação sobre aproveitamento de alimentos regionais e PANCS, além do brechó Rip Arte, das 16h às 18h. Já na sede da ONG Transformação, que fica no mesmo bairro, haverá uma atividade com jogos intergeracionais sustentáveis da Amazônia, espaço kids e roda de capoeira.

Já no Largo São Sebastião, no sábado e domingo, das 16h às 21h, a Virada promove uma edição especial da Feira da FAS, ação oferecida pela Fundação Casas Bahia, com mais de 30 expositores de economia criativa. Das 14h às 17h, a organização Litro de Luz Brasil realiza palestras e projeção de vídeos. Das 16h às 19h, terá a tenda do banQi, conta digital da Via, e distribuição de brindes para o público. Às 17h, é a vez do mestre Kaká Bonates falar sobre o Dia Nacional da Cultura.

As atrações musicais agitarão o palco que será montado no Largo São Sebastião, a partir das 18h30, com shows do grupo Maroaga, Karen Francis e Johnny Jack Mesclado. Nos intervalos, o DJ Allex será a atração.

O bairro Coroado também terá programação da Virada Sustentável. A partir das 10h, haverá um mural de grafite na Bola do Coroado. No mesmo horário, no beco São Paulo, ao lado do SPA do Coroado, acontece a ação “Arte no Beco”. Das 8h às 11h, terá ações sobre Educação Ambiental; plantio e monitoramento da desinfecção de mananciais e recuperação das margens da Beira Rio, e Beira Mar, em parceria com a equipe da Semuslp e Gari da Alegria; palestra sobre o projeto Catioritos; corte gratuito de cabelo para adultos, com a barbearia Bed Boy; e inauguração de caixas coletoras no Mirante Beira Rio.

O bairro Novo Aleixo recebe uma dinâmica sobre a árvore da violência de gênero, na sede do Instituto AWSU, das 9h às 12h. No bairro Praça 14, o Quilombo Urbano promove, das 10h às 12h, a roda de conversa “Dialogando juventude conectada”.

O bairro Monte das Oliveiras terá sarau com distribuição de mudas e brincadeiras infantis, a partir das 9h. Às 15h, será exibido o curta-metragem “Decolonize seu prato: as superbatatas amazônicas”.

O Bosque da Ciência, no Inpa, inicia as atividades às 8h com a tradicional prática de ioga, que faz o maior sucesso durante a Virada Sustentável Manaus. Às 10h, acontecerá uma ação de grafite no muro do Bosque da Ciência. A partir das 9h, no lago do local, terá atividades educativas sobre quelônios amazônicos e visitas guiadas, além de uma exposição fotográfica. Às 14h, é a vez de uma roda de conversa sobre Cidades Sustentáveis e espaços públicos amigáveis para mulheres. Durante todo o dia, haverá passeios guiados pelo Bosque e pintura de rosto no prédio do Cequa, que fica dentro do Inpa.

Programação – Dia 6 (domingo)

O segundo dia da Virada Sustentável Manaus começa com a limpeza de igarapés na região da Marina do Davi, realizada em parceria com a Remada Ambiental e a Whirlpool. A loja Casas Bahia, no bairro Mutirão, realiza doação de mudas de árvores, das 8h30 às 13h.

Na Orla do São Raimundo, das 8h às 11h, será realizada uma pedalada de hidrobikes sobre o Rio Negro. Já no bairro Monte das Oliveiras, das 9h às 11h, acontece atividades de educação ambiental, pinturas e mural de desenhos, distribuição de mudas, lambe com temas sobre desmatamento, agrotóxicos e água para todos, além de show da Banda Eutanase. Todas as atividades ocorrem no Galpão do Bem.

No bairro Redenção, continua o drive thru ambiental com coleta de resíduos sólidos na sede do REUSA, das 14h às 17h. Na sede da ONG Transformação, a partir das 15h, haverá espaço kids com brincadeiras para crianças e, a partir das 16h, as atividades serão para todas as idades.

No Largo São Sebastião, a Feira da FAS se repete, das 16h às 21h. A partir das 14h, o Litro de Luz Brasil retorna com palestras e projeções de vídeos. A tenda Casas Bahia realizará aferição de pressão e distribuição de brindes ao público das 16h às 19h e apresentará o aplicativo BanQi.

Das 17h às 18h, o Largo recebe o Desfile Raízes – Desfile da resistência, com o objetivo de propagar a cultura ancestral, por meio da moda sustentável. O evento reúne diversos povos, línguas e etnias representando a diversidade dos povos indígenas do Amazonas. O desfile tem participação especial dos grupos musicais Wotchimaucu e Kuiá.

Às 18h30, começam os shows gratuitos no Largo com Lua Negra, e os cantores Nunes Filho e Márcia Novo. A DJ Seveniza se apresenta nos intervalos.

No bairro Coroado, as atividades ocorrem das 8h às 11h, com ação sobre saúde bucal do projeto Lição de Vida e Comunidade Sorriso Feliz. O coletivo Caxyri realizará a restauração das margens do barranco do PEV Coroado, em frente ao Inpa. Das 14h às 17h, o CDCC do Coroado promove limpeza de lixeiras viciadas no entorno da sede. A biblioteca Vilma Palheta exibe vídeo do Relato da História do Coroado. A ação inclui atividades de pintura e educação ambiental para crianças.

No mesmo horário, o projeto Lição de Vida promove a PLC – Feira Criativa de Produtos Artesanais, com 20 expositores. O Instituto das Famílias Carentes do Estado do Amazonas (IFCEA) promove atividades de corte de cabelo, cabeleireiro, esmaltação e maquiagem. O projeto de Dança com Crianças de Rua realiza ação na Igreja Evangélica do Sétimo Dia.

A programação no bairro Coroado segue com a apresentação da Cia de Dança Artigo 5. A Associação Cultural Independente de Banda de Música (Bamuc) faz apresentação com a sua fanfarra musical. Por fim, o Grêmio Recreativo Sócio Filantrópico Cultural Mocidade Independente do Coroado (Gresmic) traz a apresentação da Bateria Coroa de Ouro.

O Bosque da Ciência, no Inpa, realiza a partir das 10h o mural de grafite em sua área externa e também no reservatório da Águas de Manaus, localizado na Bola do Coroado.

Com informações da assessoria