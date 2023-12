Jogador do Real Madrid fez tatuagem em homenagem a Pelé, Jordan, Kobe e Ali

O atacante Vinicius Júnior fez uma tatuagem gigante nas costas com ídolos negros do esporte mundial. O jogador do Real Madrid homenageou Pelé, Kobe Bryant, Michael Jordan e Muhammad Ali.

Embora traga momentos icônicos dos quatro astros, a tatuagem acabou gerando polêmica. A imprensa espanhola o criticou por colocar Michael Jordan arremessando de mão esquerda, apesar de ser destro.

Nas redes sociais, alguns internautas também notaram o ato e criticaram. Porém, mesmo sendo destro, o a lenda do basquete dos EUA chegou a fazer cestas com a mão esquerda. A tatuagem feita pelo espanhol Ganga levou oito horas para ser concluída. “Horas de sessão para o Michael Jordan sair arremessando com a mão esquerda (risos)”, comentou um usuário do X (antigo Twitter).

Além dos desenhos dos ídolos, Vini Jr. também tatuou a mensagem Black Lives Matter (Vidas Negras Importam), lema do combate ao racismo no mundo. Na base do desenho, outra mensagem em inglês: Mentality (Mentalidade).

No alto das costas, além de um grande número 7, o atleta gravou na pele uma mensagem em português que traduz a linguagem das periferias brasileiras: “Quem é de é, nunca deixa de é”.

Com informações do Terra