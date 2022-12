Vini Jr entra em litígio e tenta romper contrato com a Nike por ‘tratamento injusto’

O atacante Vinicius Jr, do Real Madrid (ESP) e seleção brasileira, está em litígio com a Nike, fornecedora de material esportivo que patrocina o atleta desde os 13 anos. O jogador ainda utiliza chuteiras da marca unicamente por força de contrato, que vai até 2028, mas já acionou advogados para romper o vínculo.

A causa da briga, segundo apurou o UOL Esporte, não é somente de ordem financeira. Vini Jr acredita que recebe um tratamento injusto da marca. Ele é o principal ativo da Nike na seleção brasileira hoje, mas vem utilizando na Copa do Mundo do Qatar 2022 a chuteira mercurial da coleção antiga.

O UOL Esporte procurou o estafe do jogador, que afirmou que não irá comentar o caso. A reportagem também acionou a Nike, que não respondeu até a publicação desta reportagem. A matéria será atualizada caso a empresa se posicione.

A briga com a fornecedora de material esportivo já se estende por alguns meses. Vini não participou dos últimos eventos da patrocinadora, nem mesmo do filme de lançamento do novo uniforme da seleção – que em teoria deveria ser a estrela dada a convergência de interesses: a Nike patrocina o Brasil e também o atacante do Real Madrid.

Vini teve ascensão midiática meteórica nesta Copa do Mundo e estampa diversos comerciais, aparecendo para o público brasileiro até mais do que Neymar nos intervalos dos jogos da seleção. Em sua rede social, o jogador possui um ‘destaque’ para cada marca que fechou parceria, mas não a Nike. A ação de organizar as marcas em destaques foi feita depois do litígio com a marca, então a Nike nunca esteve ali.

