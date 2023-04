Vini Jr criou mural em casa para seus ídolos e levou puxão de orelha de CR7

Vinicius Jr resolveu se cercar de grandes nomes do esporte sempre que estiver na academia de sua casa, em Madri (ESP), e contou com o talento do artista espanhol René Makela para realizar o projeto.

Ao UOL, o artista detalhou o processo para a confecção do mural, e também sua relação com o mundo da bola. Torcedor do Mallorca e fã deste Real Madrid, René trabalhou com outros nomes do esporte, como Antoine Griezmann e Cam Newton (futebol americano), e torce para Vini Jr ganhar a próxima Bola de Ouro.

Conversa com Vini Jr começou nas redes sociais: “O contato foi pelo Instagram. Na verdade, isso tem sido algo constante na minha carreira artística. De lá, surgiram encomendas de grandes estrelas mundiais do esporte, como Cam Newton, Manny Machado, Antoine Griezmann, Matt Kemp e o próprio Vini”.

Morte de Pelé foi pontapé inicial para mural de ídolos: “Estivemos em contato por meses, com maior ou menor frequência, para moldar a ideia dele. Foi a morte do Pelé que desencadeou o início do projeto, já que Vini decidiu que era hora de homenageá-lo. [O Pelé] É um símbolo para ele”.

O ‘mural de ídolos’ de Vini Jr

Ocupa duas paredes da academia. Ronaldo, Pelé, Michael Jordan, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo e LeBron James estampam o local.

Inspiração e esforço foram as chaves para a escolha das imagens. Todos os homenageados foram representados celebrando ou com raiva.

Pelé, Jordan, Ronaldo, Kobe Bryant, LeBron e Cristiano Ronaldo partilham um enorme talento, mas também determinação em fazer história. Por isso, todas as imagens são deles celebrando com raiva. É a realização do esforço combinado com o talento. E que eles estejam na academia onde Vini treina é muito significativo. Não há sucesso sem esforço”. René Makela

Foram três semanas de muito trabalho para concluir o projeto. Os dias foram de trabalho intenso, com cerca de 10h diárias dedicadas ao mural.

O ‘pedido’ de CR7

O português brincou com Vini sobre sua ausência no mural. O projeto foi confeccionado em duas partes, e Cristiano Ronaldo só foi retratado na segunda parede, assim como LeBron James.

É curioso porque o próprio CR7 disse, brincando, que talvez ele estivesse faltando naquele espaço. Vini sempre admirou o português e, coincidindo com o recorde de pontos de todos os tempos de LeBron na NBA, pudemos trabalhar novamente para continuar o hall de ídolos”. René Makela

Vini Jr e Cristiano não jogaram juntos. Apesar de ter passagem pelo Real Madrid, o português deixou o clube em 2018, pouco antes do brasileiro ser anunciado.

Dupla se encontrou em janeiro deste ano. CR7, hoje no Al Nassr, aproveitou a ida do time merengue para a Arábia Saudita para visitar o elenco. O Real disputou a Supercopa da Espanha no local.

Bola de Ouro e Endrick no Real Madrid

Makela torce para Vini Jr ser eleito o melhor do mundo: “Gosto muito deste Real Madrid e da combinação de veteranos e talentos incríveis, como o Vini, que será certamente Bola de Ouro e um dos grandes da história”.

Ele destacou também o ‘humano’ Vini Jr: “Além da estrela mundial, eu prefiro a parte humana. Conhecendo sua família, você percebe que o verdadeiro triunfo de Vinicius, além de ser um dos jogadores mais importantes do mundo, é, sem dúvida, sua família e ambiente”.

O artista não escondeu a expectativa pela chegada da “grande promessa” Endrick. A joia do Palmeiras já foi vendida para o time merengue e irá para a Europa no meio de 2024.

O que mais disse René Makela

Convívio com Vini e sua família

“Foi incrível. Não posso fazer outra coisa senão agradecer a ele, sua família e seus amigos e trabalhadores mais próximos. É um prazer encontrar pessoas tão acolhedoras, tão próximas e que te acolhem como uma delas desde o primeiro dia”.

Atacante aprovou o mural

“Estivemos em contato desde o início do processo até o final. Ele esteve ciente do desenvolvimento em todos os momentos. Ele amou. Sempre recebi elogios pelo trabalho para o Vini. O mural é sempre muito mais impressionante ao vivo do que em fotos, e eu sei que ele está feliz com o resultado. Essa é a melhor recompensa para um artista, que o cliente esteja mais do que satisfeito.

Trabalho com estrelas do esporte”.

Relação com o esporte

“Eu sempre tive um ótimo relacionamento, através dos meus colecionadores, com a NFL, a NBA e a Liga de Beisebol dos EUA, mas há alguns anos o interesse dos jogadores de futebol americano da La Liga vem aumentando. Antoine Griezmann e Vini Jr. são dois exemplos, mas também trabalhei para Takesi Kubo, para o RCD Mallorca”.

Gosto dos atletas

“Normalmente, eles geralmente pedem retratos, em óleo sobre tela, de seus ídolos. Em grande formato. Mas cada atleta é um mundo. O Griezmann, grande fã da NFL, queria um retrato de Cam Newton e outro de Coringa. Para Cam Newton, que tem oito dos meus trabalhos, prestei homenagem a Basquiat. Há quem admire ícones sociais como Martin Luther King, também já pintei vários retratos de Mohamed Ali”.

