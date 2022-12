Vila Olímpica sedia Copa Aberta Cidade de Manaus de Vôlei

A Vila Olímpica de Manaus é sede da Copa Aberta Cidade de Manaus de Voleibol, com disputas no sábado e domingo (03 e 04/12) a partir das 8h. O evento reúne 25 equipes, buscando pontos no ranking regional da modalidade e conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Queremos sempre oportunizar competições como essas, de esportes olímpicos, para manter o nível do vôlei amazonense. Assim, incentivamos a modalidade para que novos atletas possam ser revelados”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Ao todo mais de 150 atletas se inscreveram para a competição que faz parte do calendário oficial da Federação Amazonense de Voleibol (FAV). Nas categorias Sub 20, masculino e Sub 19 no feminino.

“Teremos atletas de Barcelos, Iranduba, Presidente Figueiredo e Nova Olinda do Norte. Serão dois dias de disputa, sempre com objetivo de qualificar cada vez mais as equipes participantes”, ressaltou o presidente da FAV, Tadeu Picanço.

Entre os times que participarão da competição, estão: Escola Alexandre Chaves, Hien Kan Voleibol, Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, Colégio La Salle, Vôlei Iranduba e CT Vitor Queiroz.

Futebol para cegos

No sábado (03/12), às 8h, também na Vila Olímpica de Manaus, acontece o Campeonato de Futebol para Cegos. A competição é organizada pela União dos Deficientes Visuais de Manaus (Udevima) e visa preparar os jogadores para as etapas regionais que acontecerão em 2023.

Futebol

Em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Amazonense Sub-13, no sábado (03/12), no Estádio Carlos Zamith, às 8h, o Manaus FC enfrenta o Nacional. E na sequência a disputa acontece entre os times Rio Negro e Vingadores.

E no domingo (04/12), às 15h, acontece a quarta rodada do Campeonato Amazonense Sub-11. O primeiro jogo é entre São Raimundo e Rio Negro, seguido de C. D. Librade e Pica Pau S. C. Às 16h, as disputas serão entre Arsenal e Vingadores e, fechando os duelos, a equipe do Inter Academy enfrenta o Manaus Esporte em Cristo.

Jiu-jitsu

A Arena Amadeu Teixeira recebe no sábado e domingo (03 e 04/12), às 9h, a décima edição da Copa Cidade de Manaus de Jiu-jitsu Profissional. Entre as categorias, estão: iniciantes, juvenil, adultos e master, com atletas de Manaus, Itacoatiara, Tefé, Manacapuru, Coari, entre outros, buscando as melhores pontuações no ranking da modalidade.

Agenda completa

Vila Olímpica

Competição: Copa Aberta Cidade de Manaus de Voleibol

Data e hora: Sábado (03/12) e domingo (04/12), às 8h

Organização: Federação Amazonense de Voleibol (FAV)

Competição: Campeonato de Futebol para Cegos

Data e hora: Sábado (03/12), às 8h

Organização: União dos Deficientes Visuais de Manaus (Udevima)

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Amazonense Sub-13

Data e hora: Sábado (03/12), às 8h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Campeonato Amazonense Sub-11

Data e hora: Domingo (04/12), às 15h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Arena Amadeu Teixeira

Competição: Copa Cidade de Manaus de Jiu-jitsu

Data e hora: Sábado (03/12), e domingo (04/12), às 9h

Organização: Federação Amazonense de Jiu-jitsu Profissional (FAJJPRO)

*Com informações da assessoria