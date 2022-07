Vila Olímpica é sede do 2° Campeonato Amazonense de Kickboxing

Neste domingo (17/07), às 9h, a Vila Olímpica de Manaus será sede do 2º Campeonato Amazonense de Kickboxing. Visando competições nacionais, o evento contará com mais de 100 atletas da capital e interior nas disputas, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“O Comitê Olímpico Internacional (COI), em 2021, integrou o kickboxing como modalidade olímpica. E isso é muito significativo para os atletas que praticam esse esporte. Acreditamos que os atletas amazonenses futuramente podem representar nosso estado em competições nacionais e internacionais ”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Organizado pela Federação Amazonense de Kickboxing Esportivo (FAKBE), a competição será dividida em três categorias: Point Fight, Full contact e K1 Rulles. Além de Manaus, estarão participando atletas de Itacoatiara, Careiro da Várzea e Coari, nos naipes masculino e feminino, juvenil, infanto-juvenil e adulto.

O presidente da FAKBE, Arthur Barroso, ressalta a importância da realização do evento para a formação da seleção amazonense de kickboxing. “Além de preparar os atletas para competições regionais, o intuito deste campeonato é garimpar os melhores atletas desta modalidade para Copa do Brasil de kickboxing, Campeonato Brasileiro, e o Sul-americano”, ressaltou o presidente.

Futebol

Com nove times na competição, buscando chegar na elite do futebol amazonense, neste sábado (16/07), inicia o Campeonato Amazonense Série B. No Estádio Ismael Benigno, o Sul América enfrenta o RB do Norte, às 15h; e no domingo (17/07), a bola rola entre CDC de Manicoré e Librade. Na Arena da Amazônia, fechando a primeira rodada, disputam Atlético Amazonense e Unidos do Alvorada.

No Estádio Ismael Benigno, o Amazonas enfrenta o Humaitá, do Acre, no domingo (17/07), às 15h, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O time amazonense está no primeiro lugar do grupo 1, com 28 pontos. Já o time acreano ocupa a 7ª colocação na tabela e não tem mais chances de passar para próxima fase, apenas cumpre tabela.

Futebol de Base

O Campeonato Amazonense Sub-9 chegou na rodada na final, e neste domingo (17/07), a Arena da Amazônia será palco de quatro jogos dos futuros campeões da base. Iniciando as disputas, às 8h, o Rio Negro enfrenta o time Santos Manaus; em seguida o São Raimundo encara o Esporte em Cristo. Dando continuidade às partidas, às 9h, o Fast enfrenta o Flamengo Manaus e, fechando a rodada, a bola rola entre a equipe Vingadores e Guerreirinhos.

Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s)

Movimentando as praças esportivas da Faar, neste fim de semana, acontecem as primeiras disputas da 43ª edição Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s). No sábado (16/07) e domingo (17/07), os confrontos que acontecem na Vila Olímpica de Manaus reúnem atletismo, vôlei, tênis de mesa e futsal, a partir das 8h. E no Estádio Carlos Zamith, no sábado (16/07) e domingo (17/07), ocorrem os confrontos das equipes de futebol, a partir das 8h; e no Ginásio Renné Monteiro, se enfrentam as equipes de handebol. A Arena Amadeu Teixeira será palco das partidas de futsal e tênis de mesa, no sábado (16/07), para os atletas PCD’s, a partir das 8h50.

Confira agenda completa:

Vila Olímpica de Manaus

Competição: 2° Campeonato Amazonense de Kickboxing

Data e hora: Domingo (17/07), às 9h.

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Atletismo (JEA’s)

Data e hora: Sábado (16/07) e domingo (17/07)

Organização: Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), às 8h.

Competição: Vôlei (JEA’s)

Data e hora: Sábado (16/07), às 8h.

Organização: Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc)

Competição: Tênis de Mesa (JEA’s)

Data e hora: Sábado (16/07), às 8h30.

Organização: Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc)

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense Série B – Sul América e RB do Norte

Data e hora: Sábado (16/07), às 15h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Amazonense Série B – Atlético Amazonense e Unidos do Alvorada

Data e hora: Domingo (17/07), às 15h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Futebol (JEA’s)

Data e hora: Sábado (16/07) e domingo (17/07)

Organização: Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), às 8h.

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Handebol (JEA’s)

Data e hora: Sábado (16/07) e domingo (17/07), às 8h.

Organização: Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), às 8h.

Arena Amadeu Teixeira

Competição: Futsal (JEA’s)

Data e hora: Sábado (16/07) e domingo (17/07), às 8h.

Organização: Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), às 8h.

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Brasileiro Série D –Amazonas e Humaitá

Data e hora: Domingo (17/07), às 15h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Arena da Amazônia

Competição: Campeonato Amazonense Sub-9

Data e hora: Domingo (17/07), às 8h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

