VÍDEO: Mulheres caem em fossa após chão ceder durante festa na Bahia

Um grupo de sete mulheres, amigos e parentes, caiu dentro de uma fossa durante uma festa de aniversário, em Alagoinhas, cidade a cerca de 126 km de Salvador. O caso ocorreu no sábado (24), em uma casa no bairro Santa Terezinha, e as imagens do flagrante viralizaram nas redes sociais.

As mulheres estavam abraçadas, dançando o hit “Tem Cabaré Essa Noite” de forma muito animada, quando parte do chão que cobre uma fossa cedeu.

O acidente ocorreu na casa da avó de Gabriela Carvalho, de 38 anos, uma das vítimas da queda. Ela afirma que agora está bem, mas que passou por “um susto muito grande”.

“No primeiro momento, a gente sentiu o chão tremer um pouquinho. Depois, quando realmente a gente caiu de vez, foi quando percebi a gravidade da situação. Foi horrível, pensei que a gente não ia voltar. A gente mergulhou mesmo, pensei até que ia parar em outro local do tanto que descemos”, relatou.

As imagens mostram que as vítimas ficaram sujas de dejetos da fossa, cuja existência era desconhecida pelo grupo. As mulheres saíram do buraco com ajuda de participantes do evento. Elas sofreram apenas ferimentos leves e não precisaram ser hospitalizadas.

