Vídeo: Motorista abastece carro e foge sem pagar, na Cidade Nova

DA REDAÇÃO: Os postos de combustíveis de Manaus revivem o episódio do motorista que resolve abastecer o carro e foge logo em seguida sem pagar. Dessa vez, tudo foi registrado pelas câmeras de segurança de um estabelecimento localizado no Núcleo 16, no bairro Cidade Nova, zona norte da cidade.

O veículo em questão é um Ford KA vermelho, cujo condutor esperou apenas o frentista encher o tanque e saiu em disparada.

Confira as imagens do flagrante abaixo:

Um outro vídeo mostra que o motorista golpista foi pego pela polícia quando tentava aplicar o mesmo golpe em outro posto da capital amazonense.

Confira: