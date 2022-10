Vida longa ao Rei! Pelé comemora 82 anos de conquistas com uma trajetória de curiosidades

Mais um 23 de outubro se inicia com muita comemoração no futebol mundial. Considerado o maior jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completou 82 anos hoje e recebeu, desde cedo, uma série de homenagens.

Principalmente nesta última década, o ‘Rei do Futebol’ sofreu com algumas cirurgias e constantes internações, mas segue firme para manter sua idolatria viva na mente dos amantes do esporte.

O eterno camisa 10 encerrou sua trajetória futebolística com números impressionantes: 1282 gols, três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970), e diversos outros títulos conquistados por Santos e seleção brasileira.

Nas redes sociais, várias personalidades e jogadores parabenizaram o ex-atacante, que é um dos brasileiros mais famosos do mundo.

Quem abre a série de homenagens é o Santos, que ainda ontem, na partida contra o Corinthians, criou um mosaico na Vila Belmiro em referência ao lendário atleta do século XX. O clube também registrou um vídeo com várias cenas de Pelé e deixou uma mensagem de feliz aniversário ao ídolo. O Flamengo também marcou seus aplausos nas redes sociais em homenagem ao aniversário do Rei.

Curiosidades ao longo da vida

Origem do apelido

Tudo começou com a dificuldade na pronúncia de Bilé, goleiro que o ex-atacante gostava de imitar quando jogava bola na infância. Ele falava “Segura, Pilé” e acabou ganhando o apelido de Pelé dos amigos.

Campeão precoce

Destaque na conquista do primeiro título mundial do Brasil em 1958, Pelé tinha apenas 17 anos na época e se tornou o campeão mais jovem da história das Copas. Ele marcou cinco gols no torneio.

Pausa para o Exército

Mesmo campeão mundial, Pelé teve que fazer uma pausa na carreira aos 18 anos para servir o Exército. Ele serviu no Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, na Praia Grande (SP), por seis meses.

Pelé no gol

Sim, isso aconteceu em quatro oportunidades pelo Santos. O camisa 10 precisou fazer a função de goleiro após expulsões ou contusões doa titulares.

Só Pelé!

Ninguém ganhou mais que Pelé quando o assunto é Copa do Mundo. O Rei do Futebol venceu três das quatro edições de Mundial que disputou com a Seleção Brasileira (1958, 1962 e 1970).

Diploma universitário

Pelé conseguiu conciliar a carreira de jogador com os estudos. Na década de 1970, ele se formou pela Faculdade de Educação Física de Santos.

