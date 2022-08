Vice-presidente do TRE-DF se aposenta em protesto a posse de Moraes

Vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), o desembargador Sebastião Coelho da Silva anunciou sua aposentadoria na sessão desta sexta (19) em protesto à posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O desembargador disse que esteve presente à cerimônia de posse e esperava um discurso de “conclamação” de paz para a nação, mas, em vez disso, “fez uma declaração de guerra ao país”.

“Seu discurso é um discurso que inflama, que não agrega e eu não quero participar disso”, cravou.

Ao anunciar sua aposentadoria, para surpresa de todos os participantes da sessão, Coelho da Silva disse, ao explicar os motivos, que era preciso “tomar cuidado” com as palavras.

“Há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz num órgão, não pode continuar”, explicou.

O desembargador finalizou dizendo que vai ficar os 90 dias restantes para dar tempo a seus funcionários em busca de novos empregos, mas aproveitou para alfinetar o ativismo político que tem tomado conta do mais alto escalão do poder Judiciário.

“Vou, até o último dia, seja aqui, seja no tribunal eleitoral, eu vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais. Eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja ele em Twitter, seja ele em redes sociais. O magistrado, eu já disse isso e repito, tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação e o magistrado foi feito, os juízes foram constituídos por Deus para fazer justiça e para pregar a paz”, finalizou.

