Vice-governador recebe delegação da Áustria e discute parceria em projetos ambientais

O vice-governador Tadeu de Souza recebeu ontem (19) a delegação da Áustria, na sede do Governo do Estado, para tratar de projetos na área de meio ambiente e cultura tradicional, destacando a importância de discutir a Amazônia, e buscar cooperação institucional com outras nações.

“Como diz o governador Wilson Lima, toda a discussão sobre a Amazônia e os recursos da Amazônia precisa ter a participação e a voz dos amazonenses, e essa é uma excelente oportunidade de troca de experiências, e nós esperamos encontrar e receber o parlamento austríaco, cooperação institucional, e assim resolvermos os problemas históricos do estado do Amazonas”, enfatizou Tadeu de Souza.

Estiveram presentes ainda os secretários de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, de Cultura e Economia Criativa, Marco Apolo, do presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), Juliano Valente e do presidente da Fundação Estadual do Índio (FEI), Sinésio Isaque. Além da diretora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Antonia Maria Pereira e Beatriz Ponche Teles, também do INPA.

Foram destacados durante a agenda, o programa Escolas da Floresta que reúne agendas sustentáveis e a educação técnica, as pautas indígenas, como a demarcação de território e o garimpo, o 56º Festival Folclórico de Parintins, o maior festival cultural da Amazônia, a política de desenvolvimento econômico, Zona Franca de Manaus, os ativos de floresta e sua importante contribuição econômica, a gestão do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) e a COP 30, entre outros.

O presidente da FEI, Sinésio Trovão, participou da reunião e destacou a importância de fortalecer as políticas públicas para os povos originários no Estado do Amazonas.

“Precisamos de políticas voltadas às populações indígenas na questão de defesa do nosso território e estamos tendo avanços no Governo do Estado. Queremos pôr em prática políticas públicas que promovam o etnodesenvolvimento e que ajudem os parentes a terem uma vida digna em suas aldeias e em seus territórios sem as ameaças do garimpo ilegal e do desmatamento da Amazônia”, pontuou Trovão.

A comitiva da Áustria foi chefiada pela deputada Petra Bayr, do Partido Social-Democrata (SPÖ) com a participação dos deputados Reinhold Lopatka, do Partido Popular; Nikolaus Scherak, do Partido Nova Áustria e Foro Liberal (NEOS); Cornelia Ecker, do SPÖ; Martin Graf, do Partido da Liberdade (FPÖ), além do Embaixador no Brasil, Stefan Scholz e do Cônsul da Áustria no Pará, Daniel de Araújo.

Com informações da Secom