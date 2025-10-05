A partir de hoje, 5 de outubro, o público poderá se inscrever para participar de cursos rápidos e gratuitos de capacitação em gastronomia e atendimento, oferecidos pelo Shopping Manaus ViaNorte, em parceria com o Senac AM.
As atividades serão realizadas na Carreta Itinerante do Senac, instalada no estacionamento frontal do shopping, próximo à unidade da Secretaria Municipal de Economia e Finanças (Semef).
As oportunidades abrangem diferentes áreas de especialização, como confeitaria, preparo de pizzas, panificação, bolos, tortas, salgados, biscoitos finos, macarrons e técnicas para garçom. As aulas terão início no dia 15 de outubro, com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas presencialmente no auditório do shopping, localizado no piso G-0.
De acordo com a coordenadora de Marketing do Shopping Manaus ViaNorte, Karoline Cordeiro, a iniciativa reforça o compromisso do centro de compras com a inclusão social e a geração de oportunidades.
“Mais do que um espaço de compras, o Manaus ViaNorte busca oferecer experiências que impactem positivamente a vida das pessoas. Essa parceria com o Senac nos permite ampliar o acesso à educação profissional e criar caminhos para que a comunidade possa se capacitar e conquistar novas possibilidades de renda”, destacou.