Viaduto do Manoa terá uma pista interditada neste final de semana

Neste sábado, 11/2, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com o apoio da Secretaria Municipal de Obras (Seminf), irá interditar parcialmente, no sentido bairro/Centro, uma pista da parte superior do viaduto do Manoa, localizado na avenida Max Teixeira, zona Norte, para que uma empresa particular realize a recuperação de buracos ocasionados no piso.

A obra terá a duração de cinco dias e contará com o apoio dos agentes de trânsito para orientar os motoristas sobre os desvios.

A realização dos reparos no pavimento vai acontecer a partir das 18h, deste sábado, na parte elevada do viaduto. Com os trabalhos de manutenção, os veículos e ônibus do transporte urbano vão acessar apenas uma faixa de circulação.

A interdição não irá afetar o serviço de transporte público. As linhas que transitam nas imediações seguirão os mesmos itinerários pela alça superior do viaduto no sentido bairro. O IMMU reforça que os trabalhos seguirão até o dia 15 de fevereiro.

O IMMU disponibiliza o Disque Trânsito 0800-092-1188, para esclarecer dúvidas ou receber denúncias da população.