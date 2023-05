Vereadora Professora Jacqueline participa do II Congresso Nacional de Direito

Na tarde de sexta-feira (26/05), a vereadora Professora Jacqueline (UB) participou da segunda edição do Congresso Nacional de Direito, uma realização do UNINORTE – Centro Universitário do Norte e do grupo Ser Educacional, realizado no Manaus Plaza Shopping, zona Centro-Sul de Manaus.

O congresso trouxe este ano o tema, “Direito Penal e Tribunal do Júri”, reunindo grandes nomes da área jurídica para debater e compartilhar conhecimentos em torno das alterações procedimentais e processuais do tribunal do júri. Ao todo, 16 palestras que abordam temas como a influência da mídia no tribunal do júri, medidas protetivas e direitos das mulheres vítimas de violência, mitos e verdades sobre legítima defesa e audiência de custódias em crimes contra a vida, dentre outros.

A vereadora Jacqueline foi uma das convidadas a palestrar, abordando as medidas protetivas e os direitos das mulheres vítimas de violência. “Me sinto honrada em compartilhar o meu conhecimento na área jurídica para esses estudantes que lá na frente serão os nossos futuros advogados, trazer para eles a minha trajetória na luta pelos direitos das mulheres”, destacou Jacqueline.

Durante o seu discurso a parlamentar trouxe as histórias dos Direitos das mulheres, desde a conquista do voto, sobre a igualdade de gêneros no ambiente de trabalho, medidas protetivas para as mulheres vítimas de violência. Na ocasião, a vereadora destacou algumas leis de sua autoria em prol das mulheres, como a Lei Maria da Penha nas escolas, como tema transversal, por meio da sua cartilha interativa assim como outras leis voltadas para ajudar as mulheres em situação de violência doméstica.